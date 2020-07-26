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Голосование на промежуточных выборах в конгресс США
Президентские выборы в США - 2020
https://ria.ru/20200726/1574953184.html
Байден опережает Трампа по голосам в трех ключевых штатах, показал опрос
Бывший вице-президент США и наиболее вероятный кандидат Демократической партии на президентских выборах Джо Байден опережает по голосам поддержки действующего... РИА Новости, 26.07.2020
2020-07-26T23:18
президентские выборы в сша - 2020
дональд трамп
джо байден
флорида
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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дональд трамп, джо байден, флорида, аризона, мичиган, сша, в мире

Байден опережает Трампа по голосам в трех ключевых штатах, показал опрос

23:18 26.07.2020
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© REUTERS / Leah MillisКандидат в президенты США Джо Байден
Кандидат в президенты США Джо Байден
© REUTERS / Leah Millis
МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Бывший вице-президент США и наиболее вероятный кандидат Демократической партии на президентских выборах Джо Байден опережает по голосам поддержки действующего главу государства Дональда Трампа в трех ключевых штатах - Аризоне, Флориде и Мичигане, свидетельствуют результаты опроса фирмы SSRS, проведенного по заказу телеканала CNN.
В юго-восточном штате США Флорида, согласно данным опроса, Байден получает 51% голосов, Трамп - 46%. При этом в юго-западной Аризоне Байден может получить 49%, а нынешний американский президент - 45%. В штате Мичиган, который расположен в районе американских Великих озер, разрыв уже заметнее: Байден может получить 52% голосов, тогда как Трамп - 40%.
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Результаты опроса, отмечает канал, сформированы на основе ответов зарегистрированных избирателей. Однако если рассмотреть возможное голосование тех, кто говорит, что скорее всего пойдет голосовать на выборах этой осенью, поддержка обоих кандидатов окажется примерно одинаковой, добавляет канал.
Канал отмечает, что в 2016 году, во время выборов в США, Трамп выиграл во всех трех штатах. В Мичигане разрыв был небольшой - перевес в 10,7 тысячи голосов.
Сейчас, по данным опроса, около 60% опрошенных во всех трех штатах не одобряют действия Трампа по вопросу борьбы с коронавирусом и расовым неравенством. В Аризоне 60% опрошенных не одобряют проводящуюся политику противостояния COVID-19, в Мичигане - 59% и 57% во Флориде. При этом поддержка Трампа выше, если вопрос касается развития экономического сектора: в Аризоне и Флориде 52% опрошенных считают, что президент хорошо справляется с экономикой, однако в Мичигане соотношение 47% за и 49% против.
На вопрос о том, какой кандидат сможет "уберечь американцев от вреда", избиратели в Мичигане отдали 52% голосов Байдену, а Трампу - 43%. В Аризоне голоса разделились поровну: по 47% каждому, а во Флориде 51% опрошенных проголосовал бы в пользу Трампа и 46% - за Байдена.
Опрос проводился с 18 по 24 июля июля по телефону по случайной выборке. В Аризоне были опрошены 1002 взрослых жителя, во Флориде - 1005 и 1003 взрослых в Мичигане. Статистическая погрешность опроса - плюс-минус 3,6 процентного пункта.
Выборы президента США состоятся в ноябре.
Вице-президент США Джозеф Байден выступает на заседании Верховной рады Украины в Киеве
2 июля, 19:55
Байден опережает Трампа по популярности, показал опрос
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Президентские выборы в США - 2020Дональд ТрампДжо БайденФлоридаАризонаМичиганСШАВ мире
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