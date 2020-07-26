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Турция поприветствовала прекращение огня в Донбассе
Анкара выражает удовлетворение в связи согласованием новых мер по прекращению огня в Донбассе, заявил официальный представитель МИД Турции Хами Аксой в... РИА Новости, 26.07.2020
2020-07-26T23:05
хами аксой
донбасс
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донецкая народная республика
мид турции
турция
украина
в мире
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353
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хами аксой, донбасс, луганская народная республика, донецкая народная республика, мид турции, турция, украина, в мире

Турция поприветствовала прекращение огня в Донбассе

23:05 26.07.2020
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкСотрудник Народной милиции ЛНР совместно с мотострелковыми отделениями на учениях по боевой подготовке
Сотрудник Народной милиции ЛНР совместно с мотострелковыми отделениями на учениях по боевой подготовке
© РИА Новости / Стрингер
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АНКАРА, 26 июл - РИА Новости. Анкара выражает удовлетворение в связи согласованием новых мер по прекращению огня в Донбассе, заявил официальный представитель МИД Турции Хами Аксой в воскресенье.
Заседание контактной группы прошло в среду в видеорежиме. Пресс-служба МИД самопровозглашенной Донецкой народной республики заявила, что контактная группа по урегулированию конфликта в Донбассе согласовала дополнительные меры контроля за прекращением огня, которые вступают в силу с 27 июля.
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"С удовлетворением встретили достижение консенсуса по контролю над прекращением огня на востоке Украины, начиная с 27 июля. Ожидаем, что все стороны будут действовать в соответствии с ним. Турция продолжит прилагать усилия для достижения мира в регионе на основе минских соглашений и сохранений территориальной целостности", - заявил Аксой.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.
Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
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Хами АксойДонбассЛуганская Народная РеспубликаДонецкая Народная РеспубликаМИД ТурцииТурцияУкраинаВ мире
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