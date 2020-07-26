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Стоимость биткоина превысила психологическую отметку в $10 тысяч
Цена самой популярной криптовалюты - биткоина - растет в воскресенье и впервые со 2 июня поднялась выше психологической отметки в 10 тысяч долларов,... РИА Новости, 26.07.2020
2020-07-26T23:55
динамика курсов валют
биткоин
экономика
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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353
60
динамика курсов валют, биткоин, экономика

Стоимость биткоина превысила психологическую отметку в $10 тысяч

22:57 26.07.2020 (обновлено: 23:55 26.07.2020)
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкКриптовалюта биткоин
Криптовалюта биткоин
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Цена самой популярной криптовалюты - биткоина - растет в воскресенье и впервые со 2 июня поднялась выше психологической отметки в 10 тысяч долларов, свидетельствуют данные торгов.
По данным крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance, по состоянию на 22.47 мск биткоин растет в цене на 2,09%, достигая 9892 долларов.
Ранее в ходе торгов воскресенья в 13.00 мск цена криптовалюты впервые превысила отметку в 10 тысяч долларов с начала июня, достигнув 10 018 долларов.
Блокчейн и биткоин
5 марта 2018, 12:26
Блокчейн и биткоинЧто такое биткоин, блокчейн, криптовалюта и майнинг — в инфографике ria.ru
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Динамика курсов валютбиткоинЭкономика
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