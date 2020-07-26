Кадыров ответил на обвинения США в нарушении прав человека в Чечне

МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Глава Чечни "Россия 1" о присвоении ему Нобелевской премии мира. Глава Чечни Рамзан Кадыров , комментируя обвинения американских властей в нарушении прав человека, пошутил в эфире телеканалао присвоении ему Нобелевской премии мира.

Кадыров отметил, что решение включить членов его семьи в санкционный список лишь рассмешило его родных.

"Где я нарушил права человека? Наоборот, мы боремся, погибаем, защищая права человека. Остановили войну, уничтожили международный терроризм. Я думал, мне Нобелевскую премию дадут за то, что я победил международный терроризм, а они, наоборот, меня под санкции. Несправедливо", — сыронизировал он.

Кадыров подчеркнул, что жителей региона решение Вашингтона только сплотило.

Сирии и Афганистане. Также он упрекнул США в том, что по их вине гибнут люди в Ливии

В начале недели Госдепартамент внес Кадырова, а также его супругу и старших дочерей в список лиц, причастных, по мнению ведомства, к нарушению прав человека, и ввел против них санкции.