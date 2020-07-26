Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200726/1574952826.html
Кадыров ответил на обвинения США в нарушении прав человека в Чечне
Глава Чечни Рамзан Кадыров, комментируя обвинения американских властей в нарушении прав человека, пошутил в эфире телеканала "Россия 1" о присвоении ему... РИА Новости, 26.07.2020
2020-07-26T23:11
россия
майк помпео
чеченская республика (чечня)
рамзан кадыров
афганистан
ливия
сирия
сша
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/155306/97/1553069763_0:150:3026:1852_1400x0_80_0_0_7e293a4f3db5ce72fff7f8f6bc38e60a.jpg
https://ria.ru/20200723/1574810349.html
https://ria.ru/20200724/1574850365.html
Нобелевские премии мира дают обычно развязавшим не менее 2-х войн от миллиона жертв. Так во всём цивилизованном мире положено.
56
Всё правильно сказал
54
23
россия
афганистан
ливия
сирия
сша
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn24.img.ria.ru/images/155306/97/1553069763_0:150:3026:1852_1400x0_80_0_0_7e293a4f3db5ce72fff7f8f6bc38e60a.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/155306/97/1553069763_109:0:2840:2048_1400x0_80_0_0_b3bd97fa011d04e5807aa2b2d78131c7.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/155306/97/1553069763_450:0:2498:2048_1400x0_80_0_0_bbbb007ddbcff8a677bebb7817675c51.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, майк помпео, чеченская республика (чечня), рамзан кадыров, афганистан, ливия, сирия, сша

Кадыров ответил на обвинения США в нарушении прав человека в Чечне

22:45 26.07.2020 (обновлено: 23:11 26.07.2020)
13410
© РИА Новости / Саид Царнаев / Перейти в фотобанкГлава Чеченской Республики Рамзан Кадыров выступает в Государственном театрально-концертном зале Грозного на праздновании Дня чеченского языка в Грозном
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров выступает в Государственном театрально-концертном зале Грозного на праздновании Дня чеченского языка в Грозном
© РИА Новости / Саид Царнаев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров, комментируя обвинения американских властей в нарушении прав человека, пошутил в эфире телеканала "Россия 1" о присвоении ему Нобелевской премии мира.
Кадыров отметил, что решение включить членов его семьи в санкционный список лишь рассмешило его родных.
Рамзан Кадыров с пулеметами
23 июля, 17:17
Кадыров объяснил фото с двумя пулеметами в руках
"Где я нарушил права человека? Наоборот, мы боремся, погибаем, защищая права человека. Остановили войну, уничтожили международный терроризм. Я думал, мне Нобелевскую премию дадут за то, что я победил международный терроризм, а они, наоборот, меня под санкции. Несправедливо", — сыронизировал он.
Кадыров подчеркнул, что жителей региона решение Вашингтона только сплотило.
Также он упрекнул США в том, что по их вине гибнут люди в Ливии, Сирии и Афганистане.
В начале недели Госдепартамент внес Кадырова, а также его супругу и старших дочерей в список лиц, причастных, по мнению ведомства, к нарушению прав человека, и ввел против них санкции.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал это решение "недружественным". Глава Чечни, в свою очередь, принял ответные меры в отношении госсекретаря Майка Помпео и членов его семьи.
Телеведущая Ольга Скабеева
24 июля, 11:48
Скабеева сочла ответ Кадырова на санкции США образцовым
2113230866
Обсудить 23
РоссияМайк ПомпеоЧеченская республика (Чечня)Рамзан КадыровАфганистанЛивияСирияСША
Популярные комментарии
Нобелевские премии мира дают обычно развязавшим не менее 2-х войн от миллиона жертв. Так во всём цивилизованном мире положено.
26 июля, 23:05
Петя Алкаш
281200016
Всё правильно сказал
26 июля, 23:30
Ярослав Погодин
29000025
Рекомендуем
Президент России Владимир Путин (справа) и президент Украины Владимир Зеленский на саммите в Париже
Путин раскритиковал постановление Рады о местных выборах
Медицинский работник в регистратуре поликлиники
Онищенко перечислил специфические симптомы коронавируса
Следственные действия на месте обнаружения тела ребенка в Крыму
Названа причина смерти пропавшего в Крыму ребенка
Врач
Врач раскрыл способ эффективного выявления рака толстой кишки
Врио губернатора Хабаровского края М. Дегтярев в Хабаровске
Дегтярев впервые встретился с участниками акций в Хабаровске
Вид на Ялту с горы Ай-Петри в Крыму
В России ответили на призыв Климкина сделать Крым "проблемой" для Москвы
Полиэтиленовые пакеты
В Японии разработали пластиковые пакеты, разлагающиеся в морской воде
Камера сняла, как в Москве мужчина выпрыгнул из багажника мчащегося авто
Камера сняла, как в Москве мужчина выпрыгнул из багажника мчащегося авто
Золотой слиток
У доллара проблемы: миллиардеры нашли ему альтернативу
Американская телеведущая Виктория Прайс
В США зрительница помогла телеведущей диагностировать рак
Бортпроводница в салоне самолета авиакомпании S7, прибывшего из Пекина, в аэропорту Толмачево в Новосибирске
Стюардесса рассказала, почему не стоит использовать наушники в самолете
Актриса Оливия де Хэвилленд
Актриса из "Унесенных ветром" умерла на 105-м году жизни
Труба газопровода
Голубому топливу Земли может настать "черный лебедь"
Врач в запотевших защитных очках во время работы в госпитале COVID-19 в ЦИТО им. Н. Н. Приорова
В Москве умерли 13 пациентов с коронавирусом
Олег Тиньков
Олег Тиньков показал видео трансплантации костного мозга
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:39Вильфанд предупредил о наступлении в России самой жаркой пятидневки года
01:32В России стала возможной регистрация географического указания продуктов
01:29Бородина прокомментировала слухи о появлении Гузеевой в "Доме-2"
01:23В Донбассе вступают в силу дополнительные меры прекращения огня
01:16СМИ: США могут ввести санкции против Хафтара из-за нефти
01:01Опубликовано видео спасения тонувшей пермячки живой цепью из 30 человек
00:57Счетная палата проверила расходы Минкомсвязи
00:50Названо заболевание, повышающее риск смерти при коронавирусе в 12 раз
00:38Названы европейские страны с самым доступным бензином
00:25Дегтярев сохраняет возможность полета в космос, сообщили в "КосмоКурсе"
00:18В Петербурге открываются частные музеи, рестораны, ТЦ и аквапарки
00:12В центре "Вектор" начинается испытание на добровольцах вакцины от COVID
00:09Вильфанд предупредил о резком похолодании в центре Европейской России
23:50Бэнкси пожертвовал серию картин благотворительному аукциону
23:37В Москве умерли 13 пациентов с коронавирусом
23:28В Марокко закроют восемь городов из-за ситуации с коронавирусом
23:27Греция проведет военные учения вблизи спорных с Турцией территорий
23:18Байден опережает Трампа по голосам в трех ключевых штатах, показал опрос
23:05Турция поприветствовала прекращение огня в Донбассе
22:57Стоимость биткоина превысила психологическую отметку в $10 тысяч
Лента новостейМолния