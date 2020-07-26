https://ria.ru/20200726/1574952826.html
Кадыров ответил на обвинения США в нарушении прав человека в Чечне
Глава Чечни Рамзан Кадыров, комментируя обвинения американских властей в нарушении прав человека, пошутил в эфире телеканала "Россия 1" о присвоении ему... РИА Новости, 26.07.2020
2020-07-26T22:45
2020-07-26T23:11
россия
майк помпео
чеченская республика (чечня)
рамзан кадыров
афганистан
ливия
сирия
сша
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https://ria.ru/20200723/1574810349.html
https://ria.ru/20200724/1574850365.html
Петя Алкаш
Нобелевские премии мира дают обычно развязавшим не менее 2-х войн от миллиона жертв. Так во всём цивилизованном мире положено.
56
Ярослав Погодин
Всё правильно сказал
54
23
россия
афганистан
ливия
сирия
сша
РИА Новости
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Новости
ru-RU
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, майк помпео, чеченская республика (чечня), рамзан кадыров, афганистан, ливия, сирия, сша
МОСКВА, 26 июл — РИА Новости.
Глава Чечни Рамзан Кадыров
, комментируя обвинения американских властей в нарушении прав человека, пошутил в эфире телеканала "Россия 1"
о присвоении ему Нобелевской премии мира.
Кадыров отметил, что решение включить членов его семьи в санкционный список лишь рассмешило его родных.
"Где я нарушил права человека? Наоборот, мы боремся, погибаем, защищая права человека. Остановили войну, уничтожили международный терроризм. Я думал, мне Нобелевскую премию дадут за то, что я победил международный терроризм, а они, наоборот, меня под санкции. Несправедливо", — сыронизировал он.
Кадыров подчеркнул, что жителей региона решение Вашингтона только сплотило.
Также он упрекнул США
в том, что по их вине гибнут люди в Ливии
, Сирии
и Афганистане
.
В начале недели Госдепартамент внес Кадырова, а также его супругу и старших дочерей в список лиц, причастных, по мнению ведомства, к нарушению прав человека, и ввел против них санкции.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал это решение "недружественным". Глава Чечни, в свою очередь, принял ответные меры в отношении госсекретаря Майка Помпео
и членов его семьи.