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Трамп объявил режим ЧС в Техасе из-за урагана "Ханна"
Президент США Дональд Трамп объявил режим чрезвычайной ситуации в Техасе, пострадавшем от урагана "Ханна", сообщил Белый дом. РИА Новости, 26.07.2020
2020-07-26T22:45
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Трамп объявил режим ЧС в Техасе из-за урагана "Ханна"

22:45 26.07.2020
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© AP Photo / Eric GayМужчина на побережье в городе в Корпус-Кристи, Техас, где бушует ураган "Ханна"
Мужчина на побережье в городе в Корпус-Кристи, Техас, где бушует ураган Ханна
© AP Photo / Eric Gay
ВАШИНГТОН, 26 июл - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп объявил режим чрезвычайной ситуации в Техасе, пострадавшем от урагана "Ханна", сообщил Белый дом.
"Сегодня президент Дональд Трамп объявил о наличии чрезвычайной ситуации в штате Техас и распорядился об оказании федеральной помощи", - говорится в сообщении Белого дома.
Ураган "Ханна" вышел на побережье Техаса в субботу и затем начал слабеть. Из-за обрыва проводов без электричества остались около 300 тысяч потребителей.
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