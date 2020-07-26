Зюганов сравнил политические партии с пчелиным роем

Семья Зюганова занимается пчеловодством уже в нескольких поколениях. Несколько лет назад была издана книга политика "На пасеке у Зюганова".

На вопрос корреспондента о ситуации в партии, Зюганов отметил, что в КПРФ сейчас порядок, "очень много молодых ответственных ребят пришло", а на фоне ситуации с COVID-19 в ней строго соблюдаются противоэпидемические правила.