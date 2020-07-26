Зюганов сравнил политические партии с пчелиным роем

МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов сравнил партию с пчелиным роем, отметив, что пчелиные законы идеально подходят для партстроительства.
Семья Зюганова занимается пчеловодством уже в нескольких поколениях. Несколько лет назад была издана книга политика "На пасеке у Зюганова".
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"(Пчелиные законы для партстроительства - ред.) идеальны. Матку все слушают. Не имеют права никто ни перечить, ни возражать. Более того, когда выводят вторую матку, две матки не живут, она пытается ее проколоть жалом. Пчелы ее не имеют права трогать", - сказал Зюганов в эфире телеканала "Россия 1".
На вопрос корреспондента о ситуации в партии, Зюганов отметил, что в КПРФ сейчас порядок, "очень много молодых ответственных ребят пришло", а на фоне ситуации с COVID-19 в ней строго соблюдаются противоэпидемические правила.