Террористы обстреляли населенные пункты в трех сирийских провинциях

"За прошедшие сутки обстрелов со стороны незаконных вооруженных формирований, подконтрольных Турции, не зарегистрировано. Вместе с тем, зафиксирован один обстрел населенного пункта Тель-Мардих, один обстрел населённого пункта Икко в провинции Латакия, один обстрел населённого пункта Арбих в провинции Алеппо, один обстрел населенного пункта Бсакла, один обстрел населенного пункта Мелладжа, один обстрел населенного пункта Хан-Туман в провинции Идлиб со стороны позиций террористической организации "Джабхат Ан-Нусра"*, - заявил Щербицкий.
Продолжается патрулирование подразделениями российской военной полиции по маршрутам в провинции Алеппо. Также силами армейской авиации проведено воздушное патрулирование по маршруту аэродром Метрас – Швайхан – Айн-Иса – Телль-Эс-Самен – Хак-Эль-Сура – Квайрес – аэродром Метрас.
* Террористическая организация, запрещенная в России