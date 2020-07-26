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Панорама Идлиба, Сирия
Война в Сирии
https://ria.ru/20200726/1574952082.html
Террористы обстреляли населенные пункты в трех сирийских провинциях
Террористы запрещенной в РФ группировки "Джебхат ан-Нусра"* обстреляли населенные пункты в сирийских провинциях Идлиб, Латакия и Алеппо, сообщил на брифинге... РИА Новости, 26.07.2020
2020-07-26T22:05
война в сирии
война в сирии
джабхат ан-нусра
идлиб (мухафаза)
сирия
алеппо
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война в сирии, джабхат ан-нусра, идлиб (мухафаза), сирия, алеппо, в мире

Террористы обстреляли населенные пункты в трех сирийских провинциях

22:05 26.07.2020
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© РИА НовостиРоссийско-турецкий патруль в сирийском Идлибе
Российско-турецкий патруль в сирийском Идлибе
© РИА Новости
МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Террористы запрещенной в РФ группировки "Джебхат ан-Нусра"* обстреляли населенные пункты в сирийских провинциях Идлиб, Латакия и Алеппо, сообщил на брифинге руководитель российского центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Александр Щербицкий.
"За прошедшие сутки обстрелов со стороны незаконных вооруженных формирований, подконтрольных Турции, не зарегистрировано. Вместе с тем, зафиксирован один обстрел населенного пункта Тель-Мардих, один обстрел населённого пункта Икко в провинции Латакия, один обстрел населённого пункта Арбих в провинции Алеппо, один обстрел населенного пункта Бсакла, один обстрел населенного пункта Мелладжа, один обстрел населенного пункта Хан-Туман в провинции Идлиб со стороны позиций террористической организации "Джабхат Ан-Нусра"*, - заявил Щербицкий.
Продолжается патрулирование подразделениями российской военной полиции по маршрутам в провинции Алеппо. Также силами армейской авиации проведено воздушное патрулирование по маршруту аэродром Метрас – Швайхан – Айн-Иса – Телль-Эс-Самен – Хак-Эль-Сура – Квайрес – аэродром Метрас.
* Террористическая организация, запрещенная в России
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Война в СирииВойна в СирииДжабхат ан-НусраИдлиб (мухафаза)СирияАлеппоВ мире
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