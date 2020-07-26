В Пензенской области число жертв коронавируса достигло 80

САРАТОВ, 26 июл — РИА Новости. Еще один пожилой пациент с коронавирусной инфекцией скончался в Пензенской области, общее число умерших в регионе достигло 80, сообщила пресс-секретарь губернатора Дина Черемушкина.
Всего в области лабораторно подтверждено 6286 случаев коронавируса. К 25 июля скончалось 79 человек с COVID-19, включая гражданина Казахстана.
"Зарегистрирована смерть мужчины 1943 года рождения. Сопутствующие (заболевания): ХИБС (хроническая ишемическая болезнь сердца), артериальная гипертензия, нарушение ритма, атеросклероз аорты, коронарных, церебральных артерий. Причина смерти — коронавирусная инфекция, осложнение — пневмония", — написала Черемушкина в своем Telegram-канале.
Она отметила, что врачи в регионе в воскресенье выписали трех человек после лечения коронавируса, общее число выздоровевших возросло до 5418.
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