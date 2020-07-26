В Пензенской области число жертв коронавируса достигло 80

Всего в области лабораторно подтверждено 6286 случаев коронавируса. К 25 июля скончалось 79 человек с COVID-19, включая гражданина Казахстана.

Она отметила, что врачи в регионе в воскресенье выписали трех человек после лечения коронавируса, общее число выздоровевших возросло до 5418.