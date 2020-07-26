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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200726/1574951873.html
В Пензенской области число жертв коронавируса достигло 80
Еще один пожилой пациент с коронавирусной инфекцией скончался в Пензенской области, общее число умерших в регионе достигло 80, сообщила пресс-секретарь... РИА Новости, 26.07.2020
2020-07-26T23:21
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
пензенская область
общество
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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353
60
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, пензенская область, общество

В Пензенской области число жертв коронавируса достигло 80

21:54 26.07.2020 (обновлено: 23:21 26.07.2020)
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкВрач у окна в госпитале COVID-19
Врач у окна в госпитале COVID-19
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
САРАТОВ, 26 июл — РИА Новости. Еще один пожилой пациент с коронавирусной инфекцией скончался в Пензенской области, общее число умерших в регионе достигло 80, сообщила пресс-секретарь губернатора Дина Черемушкина.
Всего в области лабораторно подтверждено 6286 случаев коронавируса. К 25 июля скончалось 79 человек с COVID-19, включая гражданина Казахстана.
Врач скорой медицинской помощи возле автомобиля
25 июля, 17:41Распространение нового коронавируса
В Мордовии умерла фельдшер скорой помощи, заразившаяся коронавирусом
"Зарегистрирована смерть мужчины 1943 года рождения. Сопутствующие (заболевания): ХИБС (хроническая ишемическая болезнь сердца), артериальная гипертензия, нарушение ритма, атеросклероз аорты, коронарных, церебральных артерий. Причина смерти — коронавирусная инфекция, осложнение — пневмония", — написала Черемушкина в своем Telegram-канале.
Она отметила, что врачи в регионе в воскресенье выписали трех человек после лечения коронавируса, общее число выздоровевших возросло до 5418.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Пензенская областьОбщество
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