Эксперт оценил значение переговоров Путина и Зеленского

Ранее пресс-служба Кремля сообщила, что телефонный разговор Путина и Зеленского состоялся по инициативе украинской стороны. Стороны обсудили выполнение договоренностей "нормандской четверки", которые были достигнуты на саммите в Париже в декабре 2019 года, и условия, необходимые для проведения следующего саммита в Берлине. Также обсуждалось разминирование территорий в Донбассе и открытие новых КПП на линии разграничения. Оба лидера позитивно оценили согласование контактной группой дополнительных мер по прекращению огня в Донбассе.