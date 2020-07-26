Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200726/1574951735.html
Эксперт оценил значение переговоров Путина и Зеленского
Телефонный разговор между лидерами России и Украины Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским не привнесет кардинальных изменений в политику в отношении... РИА Новости, 26.07.2020
2020-07-26T21:47
россия
андрей суздальцев
владимир зеленский
владимир путин
сша
украина
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/152109/95/1521099531_0:182:2995:1867_1400x0_80_0_0_021360320f1b7331a0cff87b8f30722f.jpg
https://ria.ru/20200726/1574949480.html
https://ria.ru/20200726/1574947575.html
https://ria.ru/20200622/1573291718.html
1
россия
сша
украина
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn24.img.ria.ru/images/152109/95/1521099531_0:182:2995:1867_1400x0_80_0_0_021360320f1b7331a0cff87b8f30722f.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/152109/95/1521099531_133:0:2864:2048_1400x0_80_0_0_213a7e8432b048da48599e0a1ba47d95.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/152109/95/1521099531_474:0:2522:2048_1400x0_80_0_0_5e1143c8767fb567fc4082a8e10fe54a.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, андрей суздальцев, владимир зеленский, владимир путин, сша, украина, в мире

Эксперт оценил значение переговоров Путина и Зеленского

21:47 26.07.2020
3719
© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкЗаместитель декана факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Андрей Суздальцев
Заместитель декана факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Андрей Суздальцев
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Телефонный разговор между лидерами России и Украины Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским не привнесет кардинальных изменений в политику в отношении урегулирования в Донбассе, но Украине необходимо проявлять хотя бы какую-то инициативу, считает российский политолог Андрей Суздальцев.
Ранее пресс-служба Кремля сообщила, что телефонный разговор Путина и Зеленского состоялся по инициативе украинской стороны. Стороны обсудили выполнение договоренностей "нормандской четверки", которые были достигнуты на саммите в Париже в декабре 2019 года, и условия, необходимые для проведения следующего саммита в Берлине. Также обсуждалось разминирование территорий в Донбассе и открытие новых КПП на линии разграничения. Оба лидера позитивно оценили согласование контактной группой дополнительных мер по прекращению огня в Донбассе.
Сенатор Олег Морозов, архивное фото
Вчера, 19:45
В Совфеде прокомментировали разговор Путина и Зеленского
По словам эксперта, Киев за последний месяц активизировал свою деятельность по минским соглашениям. "Президент Зеленский и его окружение рассчитывают на удачное проведение будущего саммита "нормандской четвёрки", - сказал Суздальцев РИА Новости.
"Понятно что политику в отношении Донбасса в большей степени контролирует госдепартамент США. Но здесь Украине тоже необходимо проявлять инициативу хоть какую-то. Как-то себя держать на уровне субъекта политики в отношении Евросоюза. В этом плане, конечно, такого рода консультации на уровне президентов не привносят чего-то нового, потому что обычно повторяются старые тезисы, которые надо выполнять", - считает эксперт.
Тем не менее, подчеркнул политолог, учитывая, что минские соглашения являются документом международного права, такие контакты полезны.
Президент РФ Владимир Путин проводит оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ
Вчера, 18:20
Путин и Зеленский оценили согласование мер по прекращению огня в Донбассе
"Они демонстрируют, что вопрос конфликта остается в центре внимания Москвы и Киева. Это полезно и Москве, и Киеву. Это создаёт такую почву для переговоров, а это всегда лучше, чем почва для войны", - добавил Суздальцев.
На первом за три года саммите "нормандского формата", прошедшем в Париже 9 декабря 2019 года, стороны приняли совместное коммюнике и договорились встретиться через четыре месяца в Берлине, чтобы продолжить работу по урегулированию ситуации в Донбассе. В документе подчеркнуто, что минские соглашения остаются базисом для работы в "нормандском формате", было предусмотрено разведение сил к концу марта 2020 года в трех новых точках в Донбассе. Лидеры также призывали обеспечить до конца 2019 года режим прекращения огня в Донбассе. Однако встреча лидеров стран в Берлине так и не состоялась, в частности, из-за ситуации с пандемией коронавируса в мире и невыполнением украинской стороной предыдущих договоренностей.
Президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции, посвященной первой годовщине пребывания на посту
22 июня, 12:13
Зеленский заявил, что еще не решил, верить ли Путину
1350362
Обсудить 1
РоссияАндрей СуздальцевВладимир ЗеленскийВладимир ПутинСШАУкраинаВ мире
Рекомендуем
Пленарное заседание Госдумы РФ
В Госдуме прокомментировали разговор Путина и Зеленского
Следственные действия на месте обнаружения тела ребенка в Крыму
Названа причина смерти пропавшего в Крыму ребенка
Врач
Врач раскрыл способ эффективного выявления рака толстой кишки
Бортпроводница в салоне самолета авиакомпании S7, прибывшего из Пекина, в аэропорту Толмачево в Новосибирске
Стюардесса рассказала, почему не стоит использовать наушники в самолете
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров выступает в Государственном театрально-концертном зале Грозного на праздновании Дня чеченского языка в Грозном
Кадыров ответил на обвинения США в нарушении прав человека в Чечне
Кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская во время митинга-встречи с избирателями в городе Борисове
Кандидат в президенты Белоруссии Тихановская провела пикет в Гомеле
Клавиатура компьютера
На Украине заявили об утечке скрытых IP-адресов правительственных сайтов
Гондурас
В Гондурасе разбился пикап с пассажирами
Полиэтиленовые пакеты
В Японии разработали пластиковые пакеты, разлагающиеся в морской воде
Президент России Владимир Путин (справа) и президент Украины Владимир Зеленский на саммите в Париже
Путин раскритиковал постановление Рады о местных выборах
Сенатор Олег Морозов, архивное фото
В Совфеде прокомментировали разговор Путина и Зеленского
Медицинский работник в регистратуре поликлиники
Онищенко перечислил специфические симптомы коронавируса
Роман Вильфанд
Вильфанд предупредил о резком похолодании в центре Европейской России
Геннадий Зюганов
Зюганов сравнил политические партии с пчелиным роем
Актриса Оливия де Хэвилленд
Актриса из "Унесенных ветром" умерла на 105-м году жизни
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:39Вильфанд предупредил о наступлении в России самой жаркой пятидневки года
01:32В России стала возможной регистрация географического указания продуктов
01:29Бородина прокомментировала слухи о появлении Гузеевой в "Доме-2"
01:23В Донбассе вступают в силу дополнительные меры прекращения огня
01:16СМИ: США могут ввести санкции против Хафтара из-за нефти
01:01Опубликовано видео спасения тонувшей пермячки живой цепью из 30 человек
00:57Счетная палата проверила расходы Минкомсвязи
00:50Названо заболевание, повышающее риск смерти при коронавирусе в 12 раз
00:38Названы европейские страны с самым доступным бензином
00:25Дегтярев сохраняет возможность полета в космос, сообщили в "КосмоКурсе"
00:18В Петербурге открываются частные музеи, рестораны, ТЦ и аквапарки
00:12В центре "Вектор" начинается испытание на добровольцах вакцины от COVID
00:09Вильфанд предупредил о резком похолодании в центре Европейской России
23:50Бэнкси пожертвовал серию картин благотворительному аукциону
23:37В Москве умерли 13 пациентов с коронавирусом
23:28В Марокко закроют восемь городов из-за ситуации с коронавирусом
23:27Греция проведет военные учения вблизи спорных с Турцией территорий
23:18Байден опережает Трампа по голосам в трех ключевых штатах, показал опрос
23:05Турция поприветствовала прекращение огня в Донбассе
22:57Стоимость биткоина превысила психологическую отметку в $10 тысяч
Лента новостейМолния