Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Акция протеста у здания министерства обороны в Хартуме
Ситуация в Судане
https://ria.ru/20200726/1574951351.html
СМИ сообщили о задержании экс-спикера парламента Судана
Полиция задержала в воскресенье бывшего спикера парламента Судана Ибрагима Умара, сообщила газета Sudan Tribune со ссылкой на осведомленные источники. РИА Новости, 26.07.2020
2020-07-26T21:09
ситуация в судане
судан
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/150098/88/1500988843_0:77:2048:1229_1400x0_80_0_0_dc8ac23312007cd09023094da1765b14.jpg
https://ria.ru/20200721/1574646943.html
https://ria.ru/20200309/1568338175.html
судан
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn24.img.ria.ru/images/150098/88/1500988843_0:77:2048:1229_1400x0_80_0_0_dc8ac23312007cd09023094da1765b14.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/150098/88/1500988843_154:0:1895:1306_1400x0_80_0_0_76fd4bfd9bd96d8f83abf37ddee20dda.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/150098/88/1500988843_372:0:1678:1306_1400x0_80_0_0_f8f2f7f38be7313beff348ac7596b7e8.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
судан, в мире

СМИ сообщили о задержании экс-спикера парламента Судана

21:09 26.07.2020
402
CC BY 2.0 / Christopher Michel / Khartoum, SudanСтолица Судана Хартум
Столица Судана Хартум
CC BY 2.0 / Christopher Michel / Khartoum, Sudan
КАИР, 26 июл – РИА Новости. Полиция задержала в воскресенье бывшего спикера парламента Судана Ибрагима Умара, сообщила газета Sudan Tribune со ссылкой на осведомленные источники.
"Полицейские из отдела по возврату разграбленных средств задержали Умара на фоне его участия в протестной акции исламистских движений в пятницу, в ходе которой высказывались претензии против последних изменений в законодательстве", - сообщили газете источники.
Омар аль-Башир
21 июля, 13:25
Суд предъявил экс-президенту Судана обвинение в совершении госпереворота
По их словам, Умар обвиняется в коррупции и злоупотреблении властью.
"Умар также нарушил закон о роспуске партии "Национальный конгресс", согласно которому ему как члену партии запрещено заниматься политической деятельностью", - уточнили они. Партию возглавлял экс-президент Судана Омар аль-Башир.
Военный переворот, вызванный глубоким экономическим кризисом, произошел в Судане в апреле 2019 года. Правивший 30 лет президент Омар аль-Башир был отстранен от власти, а позднее помещен в тюрьму. В конце августа 2019 года глава переходного военного совета Судана Абдель Фаттах аль-Бурхан принес присягу в качестве руководителя Суверенного совета страны. Новый премьер Судана Абдалла Хамдок был приведен к присяге 21 августа 2019 года.
Премьер-министр Судана Абдалла Хамдук
9 марта, 11:50Ситуация в Судане
На премьер-министра Судана совершили покушение
000000
Обсудить 0
Ситуация в СуданеСуданВ мире
Рекомендуем
Клавиатура компьютера
На Украине заявили об утечке скрытых IP-адресов правительственных сайтов
Информационное граффити художников the Mathare Roots, предупреждающее об опасности коронавируса в Найроби, Кения
Число случаев коронавируса в Африке превысило 827 тысяч
Машина скорой помощи
В Ингушетии при ДТП погибли два человека
Сотрудник санитарной службы проводит обработку улиц в Стамбуле
В Турции число случаев COVID-19 превысило 226 тысяч
Гондурас
В Гондурасе разбился пикап с пассажирами
Солдаты армии Израиля
Мультикоптер израильской армии упал на территории Ливана
Заместитель декана факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Андрей Суздальцев
Эксперт оценил значение переговоров Путина и Зеленского
Стела на въезде в Донецк
В ДНР опубликовали приказ о перемирии в Донбассе
Пленарное заседание Госдумы РФ
В Госдуме прокомментировали разговор Путина и Зеленского
Врач
Врач раскрыл способ эффективного выявления рака толстой кишки
Медицинский работник выполняет тест на наличие антител к коронавирусу
Более 8,6 тысячи российских военных вылечились от коронавируса
Работы по подготовке нового КПП Луганск-Счастье в Донбассе
В ЛНР опубликовали приказ о соблюдении прекращения огня в Донбассе
Кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская во время митинга-встречи с избирателями в городе Борисове
Кандидат в президенты Белоруссии Тихановская провела пикет в Гомеле
Российско-турецкий патруль в сирийском Идлибе
Террористы обстреляли населенные пункты в трех сирийских провинциях
Автомобиль съехал с дороги и выехал на тротуар рядом с Харденбергплатц в районе Шарлоттенбург в Берлине
Сбивший группу людей в Берлине водитель оказался пьяным
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:39Вильфанд предупредил о наступлении в России самой жаркой пятидневки года
01:32В России стала возможной регистрация географического указания продуктов
01:29Бородина прокомментировала слухи о появлении Гузеевой в "Доме-2"
01:23В Донбассе вступают в силу дополнительные меры прекращения огня
01:16СМИ: США могут ввести санкции против Хафтара из-за нефти
01:01Опубликовано видео спасения тонувшей пермячки живой цепью из 30 человек
00:57Счетная палата проверила расходы Минкомсвязи
00:50Названо заболевание, повышающее риск смерти при коронавирусе в 12 раз
00:38Названы европейские страны с самым доступным бензином
00:25Дегтярев сохраняет возможность полета в космос, сообщили в "КосмоКурсе"
00:18В Петербурге открываются частные музеи, рестораны, ТЦ и аквапарки
00:12В центре "Вектор" начинается испытание на добровольцах вакцины от COVID
00:09Вильфанд предупредил о резком похолодании в центре Европейской России
23:50Бэнкси пожертвовал серию картин благотворительному аукциону
23:37В Москве умерли 13 пациентов с коронавирусом
23:28В Марокко закроют восемь городов из-за ситуации с коронавирусом
23:27Греция проведет военные учения вблизи спорных с Турцией территорий
23:18Байден опережает Трампа по голосам в трех ключевых штатах, показал опрос
23:05Турция поприветствовала прекращение огня в Донбассе
22:57Стоимость биткоина превысила психологическую отметку в $10 тысяч
Лента новостейМолния