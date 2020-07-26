https://ria.ru/20200726/1574951112.html
Врач раскрыл способ эффективного выявления рака толстой кишки
Главный гастроэнтеролог столицы Дмитрий Бордин рассказал радиостанции "Говорит Москва" о простом способе определения рака толстой кишки. РИА Новости, 26.07.2020
2020-07-26T21:00
2020-07-26T22:21
россия
здоровье
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общество
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ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, здоровье, москва, общество