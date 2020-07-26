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Врач раскрыл способ эффективного выявления рака толстой кишки
Главный гастроэнтеролог столицы Дмитрий Бордин рассказал радиостанции "Говорит Москва" о простом способе определения рака толстой кишки. РИА Новости, 26.07.2020
2020-07-26T22:21
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60
россия, здоровье, москва, общество

Врач раскрыл способ эффективного выявления рака толстой кишки

21:00 26.07.2020 (обновлено: 22:21 26.07.2020)
27028
© Фото : Pixabay / Chokniti KhongchumВрач
Врач
© Фото : Pixabay / Chokniti Khongchum
МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Главный гастроэнтеролог столицы Дмитрий Бордин рассказал радиостанции "Говорит Москва" о простом способе определения рака толстой кишки.
По его словам, заболевание можно выявить при помощи колоноскопии.
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Бордин отметил, что рак толстой кишки входит в пятерку наиболее распространенных видов опухолей.
Образование — всегда длительный процесс, оно не формируется на пустом месте, добавил он.

"С точки зрения рака толстой кишки здесь совершенно четко понятно: структура предракового заболевания — полипы. Их можно выявить при колоноскопии", — сказал Бордин.

Такая проблема возникает обычно в 45-50 лет, поэтому специалист рекомендовал людям в этом возрасте проходить соответствующее исследование.
699710829
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РоссияЗдоровьеМоскваОбщество
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