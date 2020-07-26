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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200726/1574950972.html
В Турции число случаев COVID-19 превысило 226 тысяч
Число выявленных случаев коронавируса в Турции увеличилось за сутки на 927, умерли 17 больных, сообщил министр здравоохранения республики Фахреттин Коджа. РИА Новости, 26.07.2020
2020-07-26T20:57
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
воз
турция
в мире
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Новости
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/03/14/1568899619_0:116:3229:1932_1400x0_80_0_0_43b6c05565746864b8152195487be1e9.jpg
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коронавирус covid-19, воз, турция, в мире

В Турции число случаев COVID-19 превысило 226 тысяч

20:56 26.07.2020 (обновлено: 20:57 26.07.2020)
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© Sputnik / Перейти в фотобанкСотрудник санитарной службы проводит обработку улиц в Стамбуле
Сотрудник санитарной службы проводит обработку улиц в Стамбуле
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АНКАРА, 26 июл - РИА Новости. Число выявленных случаев коронавируса в Турции увеличилось за сутки на 927, умерли 17 больных, сообщил министр здравоохранения республики Фахреттин Коджа.
"Сегодня выявлено 927 новых случаев COVID-19, всего заразившихся - 226 100. Умерли 17 больных, всего умерших – 5613. Вылечились сегодня 1010 пациентов, всего - 209 487", - написал Коджа в Twitter.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 15,5 миллиона случаев заражения, свыше 635 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Скорость распространения нового коронавируса
8 февраля, 14:35Распространение нового коронавируса
Скорость распространения нового коронавируса
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19ВОЗТурцияВ мире
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