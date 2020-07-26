https://ria.ru/20200726/1574950972.html
В Турции число случаев COVID-19 превысило 226 тысяч
Число выявленных случаев коронавируса в Турции увеличилось за сутки на 927, умерли 17 больных, сообщил министр здравоохранения республики Фахреттин Коджа. РИА Новости, 26.07.2020
2020-07-26T20:56
2020-07-26T20:57
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
воз
турция
в мире
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турция
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус covid-19, воз, турция, в мире