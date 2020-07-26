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В ДНР опубликовали приказ о перемирии в Донбассе
Народная милиция самопровозглашенной Донецкой народной республики опубликовала приказ о соблюдении перемирия с 27 июля. РИА Новости, 26.07.2020
2020-07-26T20:37
ситуация в днр и лнр
донецкая народная республика
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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ситуация в днр и лнр, донецкая народная республика, украина, в мире

В ДНР опубликовали приказ о перемирии в Донбассе

20:37 26.07.2020
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© РИА Новости / Сергей АверинСтела на въезде в Донецк
Стела на въезде в Донецк
© РИА Новости / Сергей Аверин
ДОНЕЦК, 26 июл - РИА Новости. Народная милиция самопровозглашенной Донецкой народной республики опубликовала приказ о соблюдении перемирия с 27 июля.
Ранее в ДНР заявили, что Народная милиция с 27 июля переходит к полному бессрочному прекращению огня, соответствующие приказы доведены до личного состава.
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Приказ опубликован на сайте Народной милиции ДНР. В нем командирам подразделений приказано исключить возможные провокации со стороны личного состава на линии соприкосновения, информировать обо всех случаях нарушения перемирия. Также запрещаются применение огня, наступательные и диверсионные действия, размещение вооружения в населенных пунктах и их окрестностях.
Контактная группа в среду согласовала дополнительные меры по обеспечению перемирия в Донбассе. Они предусматривают запрет на наступательные и диверсионные действия, ведение огня, в том числе снайперского, размещение вооружения в населенных пунктах, а также дисциплинарную ответственность за нарушение режима прекращения огня. В МИД ДНР отметили, что приказы о прекращении огня, содержащие меры по его поддержанию, должны вступить в действие с 27 июля до полного урегулирования конфликта.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.
Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
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