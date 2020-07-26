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Более 8,6 тысячи российских военных вылечились от коронавируса
Свыше 8,6 тысяч российских военных вылечились от коронавируса, в том числе за сутки выздоровели 109 человек, сообщается в бюллетене Минобороны РФ. РИА Новости, 26.07.2020
2020-07-26T20:24
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность, общество

Более 8,6 тысячи российских военных вылечились от коронавируса

20:24 26.07.2020
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© РИА Новости / Денис АбрамовМедицинский работник выполняет тест на наличие антител к коронавирусу
Медицинский работник выполняет тест на наличие антител к коронавирусу
© РИА Новости / Денис Абрамов
Медицинский работник выполняет тест на наличие антител к коронавирусу. Архивное фото
МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Свыше 8,6 тысяч российских военных вылечились от коронавируса, в том числе за сутки выздоровели 109 человек, сообщается в бюллетене Минобороны РФ.
"За прошедшие сутки в Вооруженных Силах Российской Федерации после прохождения лечения выздоровело 109 военнослужащих. Общая численность выздоровевших в Вооруженных Силах РФ (нарастающим итогом) увеличилась до 8645 человек", - говорится в сообщении.
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Общее число вылечившихся среди гражданского персонала выросло до 1023.
На 26 июля в органах военного управления, объединениях, соединениях, воинских частях установлены 1133 военнослужащих с положительными результатами тестирования. Среди курсантов и слушателей вузов болеют 192 военных.
Общая численность военнослужащих и гражданских лиц, проходящих лечение в 16 многофункциональных медцентрах Минобороны РФ, составляет 762 человека.
В Минобороны отметили, что в течение месяца число выздоравливающих превышает количество заболевших коронавирусом.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)БезопасностьОбщество
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