В Госдуме прокомментировали разговор Путина и Зеленского

МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Звонок президента Украины Владимира Зеленского российскому лидеру Владимиру Путину - это позитивный шаг, но слова Зеленского расходятся с делом, заявил РИА Новости первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ Виктор Водолацкий.
Ранее в воскресенье Зеленский позвонил Путину, обсуждалось урегулирование в Донбассе. Собеседники приветствовали достижение договоренности о полном и всеобъемлющем режиме прекращения огня на Донбассе, который начинается с 00.01 27 июля 2020 года, президент Российской Федерации поддержал эту договоренность.
"То, что Зеленский позвонил президенту России Владимиру Путину - это позитивный шаг. То, что обсудили вопросы прекращения военных действий, обстрела мирного населения, это тоже очень хорошо ... Было бы это все здорово, если бы Зеленский действительно отвечал за все действия и за все поступки, которые сегодня проводит офис президента и руководства, генштаб вооружённых сил Украины. По факту слова (Зеленского - ред.) расходятся с делом", - сказал Вололацкий.
Парламентарий подчеркнул, что с момента избрания Зеленского уже неоднократно звучали заявления по Донбассу, прекращению огня и внесению изменений в конституцию, но почти никакие этих договорённостей не исполняются.
"Не исполняются только лишь по одной причине, что президент Зеленский не самостоятельная личность, он не самостоятельный президент. Не он управляет, к большому сожалению, Украиной. Украина находится сегодня под внешним управлением ... И нет никакой гарантии, что завтра кто-то не погрозит из Белого дома Зеленскому, что он неправильно делает, и он не откажется от своих слов", - сказал Водолацкий.
Парламентарий считает, что Зеленский мог позвонить Путину, чтобы снять напряжение в гражданском обществе Украины и уменьшить недовольство властью.
Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
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