Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200726/1574950226.html
В Госдуме прокомментировали разговор Путина и Зеленского
Звонок президента Украины Владимира Зеленского российскому лидеру Владимиру Путину - это позитивный шаг, но слова Зеленского расходятся с делом, заявил РИА... РИА Новости, 26.07.2020
2020-07-26T20:19
россия
госдума рф
владимир зеленский
владимир путин
украина
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/155043/62/1550436287_0:0:2917:1641_1400x0_80_0_0_7fa6811404d526d5efa7376f06a9b9f5.jpg
https://ria.ru/20200726/1574948555.html
https://ria.ru/20200726/1574947575.html
https://ria.ru/20200622/1573291718.html
5
россия
украина
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn25.img.ria.ru/images/155043/62/1550436287_0:0:2917:1641_1400x0_80_0_0_7fa6811404d526d5efa7376f06a9b9f5.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/155043/62/1550436287_104:0:2835:2048_1400x0_80_0_0_7446f47043e945dc7cc9dbdcc672193e.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/155043/62/1550436287_445:0:2493:2048_1400x0_80_0_0_85d72ba3b68f3df6df554ee8cbf5b76e.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, госдума рф, владимир зеленский, владимир путин, украина, в мире

В Госдуме прокомментировали разговор Путина и Зеленского

20:19 26.07.2020
3220
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкПленарное заседание Госдумы РФ
Пленарное заседание Госдумы РФ
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Звонок президента Украины Владимира Зеленского российскому лидеру Владимиру Путину - это позитивный шаг, но слова Зеленского расходятся с делом, заявил РИА Новости первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ Виктор Водолацкий.
Ранее в воскресенье Зеленский позвонил Путину, обсуждалось урегулирование в Донбассе. Собеседники приветствовали достижение договоренности о полном и всеобъемлющем режиме прекращения огня на Донбассе, который начинается с 00.01 27 июля 2020 года, президент Российской Федерации поддержал эту договоренность.
Президент РФ Владимир Путин и президент Франции Эммануэль Макрон и президент Украины Владимир Зеленский во время встречи в Нормандском формате в Елисейском дворце
Вчера, 19:06
Путин и Зеленский обсудили договоренности "нормандской четверки"
"То, что Зеленский позвонил президенту России Владимиру Путину - это позитивный шаг. То, что обсудили вопросы прекращения военных действий, обстрела мирного населения, это тоже очень хорошо ... Было бы это все здорово, если бы Зеленский действительно отвечал за все действия и за все поступки, которые сегодня проводит офис президента и руководства, генштаб вооружённых сил Украины. По факту слова (Зеленского - ред.) расходятся с делом", - сказал Вололацкий.
Парламентарий подчеркнул, что с момента избрания Зеленского уже неоднократно звучали заявления по Донбассу, прекращению огня и внесению изменений в конституцию, но почти никакие этих договорённостей не исполняются.
"Не исполняются только лишь по одной причине, что президент Зеленский не самостоятельная личность, он не самостоятельный президент. Не он управляет, к большому сожалению, Украиной. Украина находится сегодня под внешним управлением ... И нет никакой гарантии, что завтра кто-то не погрозит из Белого дома Зеленскому, что он неправильно делает, и он не откажется от своих слов", - сказал Водолацкий.
Президент РФ Владимир Путин проводит оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ
Вчера, 18:20
Путин и Зеленский оценили согласование мер по прекращению огня в Донбассе
Парламентарий считает, что Зеленский мог позвонить Путину, чтобы снять напряжение в гражданском обществе Украины и уменьшить недовольство властью.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.
Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
Президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции, посвященной первой годовщине пребывания на посту
22 июня, 12:13
Зеленский заявил, что еще не решил, верить ли Путину
3205053
Обсудить 5
РоссияГосдума РФВладимир ЗеленскийВладимир ПутинУкраинаВ мире
Рекомендуем
Следственные действия на месте обнаружения тела ребенка в Крыму
Названа причина смерти пропавшего в Крыму ребенка
Заместитель декана факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Андрей Суздальцев
Эксперт оценил значение переговоров Путина и Зеленского
Актриса Оливия де Хэвилленд
Актриса из "Унесенных ветром" умерла на 105-м году жизни
Президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции, посвященной первой годовщине пребывания на посту
Сенатор обвинил Зеленского в срыве исполнения Минских соглашений
Танкер Делфи под флагом Молдавии на мели у побережья Одессы во время сильного шторма
Ситуацию с затонувшим в Одессе танкером "Делфи" признали чрезвычайной
Сенатор Олег Морозов, архивное фото
В Совфеде прокомментировали разговор Путина и Зеленского
Автомобиль съехал с дороги и выехал на тротуар рядом с Харденбергплатц в районе Шарлоттенбург в Берлине
Сбивший группу людей в Берлине водитель оказался пьяным
Стела на въезде в Донецк
В ДНР опубликовали приказ о перемирии в Донбассе
Солдаты армии Израиля
Мультикоптер израильской армии упал на территории Ливана
Клавиатура компьютера
На Украине заявили об утечке скрытых IP-адресов правительственных сайтов
Врач
Врач раскрыл способ эффективного выявления рака толстой кишки
Работы по подготовке нового КПП Луганск-Счастье в Донбассе
В ЛНР опубликовали приказ о соблюдении прекращения огня в Донбассе
Президент России Владимир Путин (справа) и президент Украины Владимир Зеленский на саммите в Париже
Путин раскритиковал постановление Рады о местных выборах
Медицинский работник выполняет тест на наличие антител к коронавирусу
Более 8,6 тысячи российских военных вылечились от коронавируса
Временно исполняющий обязанности главы Хабаровского края Михаил Дегтярев во время встречи с участниками акции в поддержку бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала
Дегтярев намерен продолжить выходить к людям для общения
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:39Вильфанд предупредил о наступлении в России самой жаркой пятидневки года
01:32В России стала возможной регистрация географического указания продуктов
01:29Бородина прокомментировала слухи о появлении Гузеевой в "Доме-2"
01:23В Донбассе вступают в силу дополнительные меры прекращения огня
01:16СМИ: США могут ввести санкции против Хафтара из-за нефти
01:01Опубликовано видео спасения тонувшей пермячки живой цепью из 30 человек
00:57Счетная палата проверила расходы Минкомсвязи
00:50Названо заболевание, повышающее риск смерти при коронавирусе в 12 раз
00:38Названы европейские страны с самым доступным бензином
00:25Дегтярев сохраняет возможность полета в космос, сообщили в "КосмоКурсе"
00:18В Петербурге открываются частные музеи, рестораны, ТЦ и аквапарки
00:12В центре "Вектор" начинается испытание на добровольцах вакцины от COVID
00:09Вильфанд предупредил о резком похолодании в центре Европейской России
23:50Бэнкси пожертвовал серию картин благотворительному аукциону
23:37В Москве умерли 13 пациентов с коронавирусом
23:28В Марокко закроют восемь городов из-за ситуации с коронавирусом
23:27Греция проведет военные учения вблизи спорных с Турцией территорий
23:18Байден опережает Трампа по голосам в трех ключевых штатах, показал опрос
23:05Турция поприветствовала прекращение огня в Донбассе
22:57Стоимость биткоина превысила психологическую отметку в $10 тысяч
Лента новостейМолния