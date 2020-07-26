В Госдуме прокомментировали разговор Путина и Зеленского

Парламентарий подчеркнул, что с момента избрания Зеленского уже неоднократно звучали заявления по Донбассу, прекращению огня и внесению изменений в конституцию, но почти никакие этих договорённостей не исполняются.

"Не исполняются только лишь по одной причине, что президент Зеленский не самостоятельная личность, он не самостоятельный президент. Не он управляет, к большому сожалению, Украиной. Украина находится сегодня под внешним управлением ... И нет никакой гарантии, что завтра кто-то не погрозит из Белого дома Зеленскому, что он неправильно делает, и он не откажется от своих слов", - сказал Водолацкий.