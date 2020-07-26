Актриса из "Унесенных ветром" умерла на 105-м году жизни

МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Легендарная британско-американская актриса Оливия де Хэвилленд, которая была последней из ныне живущих звезд, исполнивших роль в знаменитом фильме 1939 года "Унесенные ветром", умерла на 105-м году жизни, сообщило издание Легендарная британско-американская актриса Оливия де Хэвилленд, которая была последней из ныне живущих звезд, исполнивших роль в знаменитом фильме 1939 года "Унесенные ветром", умерла на 105-м году жизни, сообщило издание Hollywood Reporter

По информации портала, де Хэвилленд скончалась от естественных причин в своем доме в Париже , где жила более 60 лет.

© Selznick International Pictures (1939) Оливия де Хэвилленд и Хэтти МакДэниэл в фильме "Унесенные ветром" © Selznick International Pictures (1939) Оливия де Хэвилленд и Хэтти МакДэниэл в фильме "Унесенные ветром"

Оливия де Хэвилленд родилась в 1916 году, она была одной из самых востребованных актрис в Голливуде в 1930-х и 1940-х годах. В фильме Виктора Флеминга "Унесенные ветром" актриса исполнила роль Мелани Гамильтон Уилкс, жены Эшли Уилкса, в которого была влюблена главная героиня Скарлетт О'Хара.

За эту роль она получила свою первую номинацию на "Оскар", однако статуэтку не выиграла. Впоследствии де Хэвилленд дважды была удостоена престижной премии: за роли фильмах "Каждому свое" и "Наследница".

Де Хэвилленд также известна ролями в картинах "Одиссея капитана Блада" (1935), "Атака легкой кавалерии" (1936), "Приключения Робин Гуда" (1938), "Тише, тише, милая Шарлотта" (1964) и многих других.

В 2017 году актрисе присвоили титул Дама-командор Ордена Британской империи.