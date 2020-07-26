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Актриса из "Унесенных ветром" умерла на 105-м году жизни
Легендарная британско-американская актриса Оливия де Хэвилленд, которая была последней из ныне живущих звезд, исполнивших роль в знаменитом фильме 1939 года... РИА Новости, 26.07.2020
2020-07-26T20:47
культура
оливия де хэвилленд
париж
в мире
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"Я подумаю об этом завтра". Магия "Унесенных ветром". Часть 1
"Боюсь, что эта книга написана лучше, чем иная уважаемая классика" - так сказал о романе "Унесенные ветром" знаменитый фантаст Герберт Уэллс. Маргарет Митчелл начала сочинять свой роман в 1926 году, когда травма лодыжки на несколько недель приковала ее к постели. Причем, сначала она написала заключительную главу, а первая появилась на свет лишь спустя 10 лет. Первый тираж романа вышел 30 июня 1936 года и буквально в мгновение перевернул все как в жизни автора, так и в мире американской литературы. Через год после выхода роман "Унесенные ветром" стал национальным бестселлером, а еще через год Маргарет Митчелл получила Пулитцеровскую премию.
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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60
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оливия де хэвилленд, париж, в мире

Актриса из "Унесенных ветром" умерла на 105-м году жизни

20:09 26.07.2020 (обновлено: 20:47 26.07.2020)
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© AP Photo / Kevork DjansezianАктриса Оливия де Хэвилленд
Актриса Оливия де Хэвилленд
© AP Photo / Kevork Djansezian
Актриса Оливия де Хэвилленд. Архивное фото
МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Легендарная британско-американская актриса Оливия де Хэвилленд, которая была последней из ныне живущих звезд, исполнивших роль в знаменитом фильме 1939 года "Унесенные ветром", умерла на 105-м году жизни, сообщило издание Hollywood Reporter.
По информации портала, де Хэвилленд скончалась от естественных причин в своем доме в Париже, где жила более 60 лет.
© Selznick International Pictures (1939)Оливия де Хэвилленд и Хэтти МакДэниэл в фильме "Унесенные ветром"
Оливия де Хэвилленд и Хэтти МакДэниэл в фильме Унесенные ветром
© Selznick International Pictures (1939)
Оливия де Хэвилленд и Хэтти МакДэниэл в фильме "Унесенные ветром"
Оливия де Хэвилленд родилась в 1916 году, она была одной из самых востребованных актрис в Голливуде в 1930-х и 1940-х годах. В фильме Виктора Флеминга "Унесенные ветром" актриса исполнила роль Мелани Гамильтон Уилкс, жены Эшли Уилкса, в которого была влюблена главная героиня Скарлетт О'Хара.
За эту роль она получила свою первую номинацию на "Оскар", однако статуэтку не выиграла. Впоследствии де Хэвилленд дважды была удостоена престижной премии: за роли фильмах "Каждому свое" и "Наследница".
Де Хэвилленд также известна ролями в картинах "Одиссея капитана Блада" (1935), "Атака легкой кавалерии" (1936), "Приключения Робин Гуда" (1938), "Тише, тише, милая Шарлотта" (1964) и многих других.
В 2017 году актрисе присвоили титул Дама-командор Ордена Британской империи.
Интервью
"Я подумаю об этом завтра". Магия "Унесенных ветром". Часть 1
30 июня, 10:46
111812425
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КультураОливия де ХэвиллендПарижВ мире
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