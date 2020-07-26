Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200726/1574949863.html
Сбивший группу людей в Берлине водитель оказался пьяным
Водитель автомобиля, сбивший в воскресенье группу людей в Берлине, был пьян, сообщила газета Berliner Zeitung со ссылкой на полицию. РИА Новости, 26.07.2020
2020-07-26T20:04
германия
берлин (город)
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/07/1a/1574932899_0:160:3072:1888_1400x0_80_0_0_d2917235b8cffe2f77bd0c0dee4beb00.jpg
https://ria.ru/20200722/1574711723.html
https://ria.ru/20200622/1573291883.html
германия
берлин (город)
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/07/1a/1574932899_0:160:3072:1888_1400x0_80_0_0_d2917235b8cffe2f77bd0c0dee4beb00.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/07/1a/1574932899_171:0:2902:2048_1400x0_80_0_0_7e429342c0a664cb8c668796466dca4f.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/07/1a/1574932899_671:0:2719:2048_1400x0_80_0_0_ec37e7426c6b348e6da0fcf4b8615694.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
германия, берлин (город), в мире

Сбивший группу людей в Берлине водитель оказался пьяным

20:04 26.07.2020
1884
© REUTERS / Fabrizio BenschАвтомобиль съехал с дороги и выехал на тротуар рядом с Харденбергплатц в районе Шарлоттенбург в Берлине
Автомобиль съехал с дороги и выехал на тротуар рядом с Харденбергплатц в районе Шарлоттенбург в Берлине
© REUTERS / Fabrizio Bensch
МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Водитель автомобиля, сбивший в воскресенье группу людей в Берлине, был пьян, сообщила газета Berliner Zeitung со ссылкой на полицию.
В воскресенье утром легковой автомобиль съехал с дороги и сбил группу людей в Берлине, в результате инцидента пострадали, по уточненным данным полиции, шесть человек, трое из них получили тяжелые травмы.
Автомобиль наехал на пешеходов после ДТП в Люблино
22 июля, 13:14
Автомобиль наехал на пешеходов после ДТП на юго-востоке Москвы
По данным издания, в полиции отметили, что уровень содержания алкоголя в крови мужчины составлял 0,7 промилле. В Германии допустимая норма - не более 0,5 промилле.
Криминальная полиция Берлина ведет расследование в отношении 24-летнего водителя автомобиля по подозрению в покушении на убийство и в опасном вмешательстве в дорожное движение, сообщили ранее в берлинской полиции.
Местная пресса информирует, что, по словам представителя полиции, водитель автомобиля, ехавший на высокой скорости, хотел повернуть, однако потерял контроль и врезался в тротуар. Отмечается, что речь идет об автомобиле марки Mercedes с эстонскими номерами. Ранее в полиции подчеркнули, что пока нет свидетельств того, что наезд был совершен по политическим или религиозным мотивам.
Полиция в США
22 июня, 12:16
В Северной Каролине два человека погибли при стрельбе и наезде автомобиля
0610130
Обсудить 0
ГерманияБерлин (город)В мире
Рекомендуем
Актриса Оливия де Хэвилленд
Актриса из "Унесенных ветром" умерла на 105-м году жизни
Следственные действия на месте обнаружения тела ребенка в Крыму
Названа причина смерти пропавшего в Крыму ребенка
Пленарное заседание Госдумы РФ
В Госдуме прокомментировали разговор Путина и Зеленского
Танкер Делфи под флагом Молдавии на мели у побережья Одессы во время сильного шторма
Ситуацию с затонувшим в Одессе танкером "Делфи" признали чрезвычайной
Американские военные во время посадки в самолет на авиабазе в Киркуке, Ирак
В Ираке на военной базе прогремели два взрыва из-за жары
Врач
Врач раскрыл способ эффективного выявления рака толстой кишки
Сенатор Олег Морозов, архивное фото
В Совфеде прокомментировали разговор Путина и Зеленского
Американская телеведущая Виктория Прайс
В США зрительница помогла телеведущей диагностировать рак
Медицинский работник в регистратуре поликлиники
Онищенко перечислил специфические симптомы коронавируса
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров выступает в Государственном театрально-концертном зале Грозного на праздновании Дня чеченского языка в Грозном
Кадыров ответил на обвинения США в нарушении прав человека в Чечне
Солдаты армии Израиля
Мультикоптер израильской армии упал на территории Ливана
Временно исполняющий обязанности главы Хабаровского края Михаил Дегтярев во время встречи с участниками акции в поддержку бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала
Дегтярев намерен продолжить выходить к людям для общения
Президент России Владимир Путин (справа) и президент Украины Владимир Зеленский на саммите в Париже
Путин раскритиковал постановление Рады о местных выборах
Работы по подготовке нового КПП Луганск-Счастье в Донбассе
В ЛНР опубликовали приказ о соблюдении прекращения огня в Донбассе
Анна Канопацкая
Кандидат в президенты Белоруссии Канопацкая пожаловалась на угрозы
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:39Вильфанд предупредил о наступлении в России самой жаркой пятидневки года
01:32В России стала возможной регистрация географического указания продуктов
01:29Бородина прокомментировала слухи о появлении Гузеевой в "Доме-2"
01:23В Донбассе вступают в силу дополнительные меры прекращения огня
01:16СМИ: США могут ввести санкции против Хафтара из-за нефти
01:01Опубликовано видео спасения тонувшей пермячки живой цепью из 30 человек
00:57Счетная палата проверила расходы Минкомсвязи
00:50Названо заболевание, повышающее риск смерти при коронавирусе в 12 раз
00:38Названы европейские страны с самым доступным бензином
00:25Дегтярев сохраняет возможность полета в космос, сообщили в "КосмоКурсе"
00:18В Петербурге открываются частные музеи, рестораны, ТЦ и аквапарки
00:12В центре "Вектор" начинается испытание на добровольцах вакцины от COVID
00:09Вильфанд предупредил о резком похолодании в центре Европейской России
23:50Бэнкси пожертвовал серию картин благотворительному аукциону
23:37В Москве умерли 13 пациентов с коронавирусом
23:28В Марокко закроют восемь городов из-за ситуации с коронавирусом
23:27Греция проведет военные учения вблизи спорных с Турцией территорий
23:18Байден опережает Трампа по голосам в трех ключевых штатах, показал опрос
23:05Турция поприветствовала прекращение огня в Донбассе
22:57Стоимость биткоина превысила психологическую отметку в $10 тысяч
Лента новостейМолния