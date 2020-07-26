Сбивший группу людей в Берлине водитель оказался пьяным

Автомобиль съехал с дороги и выехал на тротуар рядом с Харденбергплатц в районе Шарлоттенбург в Берлине

МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Водитель автомобиля, сбивший в воскресенье группу людей в Водитель автомобиля, сбивший в воскресенье группу людей в Берлине , был пьян, сообщила газета Berliner Zeitung со ссылкой на полицию.

В воскресенье утром легковой автомобиль съехал с дороги и сбил группу людей в Берлине, в результате инцидента пострадали, по уточненным данным полиции, шесть человек, трое из них получили тяжелые травмы.

По данным издания, в полиции отметили, что уровень содержания алкоголя в крови мужчины составлял 0,7 промилле. В Германии допустимая норма - не более 0,5 промилле.

Криминальная полиция Берлина ведет расследование в отношении 24-летнего водителя автомобиля по подозрению в покушении на убийство и в опасном вмешательстве в дорожное движение, сообщили ранее в берлинской полиции.