https://ria.ru/20200726/1574949553.html
В Ираке на военной базе прогремели два взрыва из-за жары
Несколько взрывов прогремели на военной базе Сакр к югу от Багдада, причиной этого стала экстремальная жара и неправильное хранение боеприпасов, заявила... РИА Новости, 26.07.2020
2020-07-26T19:54
2020-07-26T19:54
багдад (город)
ирак
в мире
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2020
РИА Новости
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ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
багдад (город), ирак, в мире