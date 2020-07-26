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В Ираке на военной базе прогремели два взрыва из-за жары
Несколько взрывов прогремели на военной базе Сакр к югу от Багдада, причиной этого стала экстремальная жара и неправильное хранение боеприпасов, заявила... РИА Новости, 26.07.2020
2020-07-26T19:54
багдад (город)
ирак
в мире
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353
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багдад (город), ирак, в мире

В Ираке на военной базе прогремели два взрыва из-за жары

19:54 26.07.2020
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© Фото : Staff Sgt. Eunique StevensАмериканские военные во время посадки в самолет на авиабазе в Киркуке, Ирак
Американские военные во время посадки в самолет на авиабазе в Киркуке, Ирак
© Фото : Staff Sgt. Eunique Stevens
КАИР, 26 июл – РИА Новости. Несколько взрывов прогремели на военной базе Сакр к югу от Багдада, причиной этого стала экстремальная жара и неправильное хранение боеприпасов, заявила пресс-служба органов безопасности Ирака.
По данным органов безопасности, на военной базе прогремели подряд два взрыва.
"Произошел взрыв на складе боеприпасов федеральной полиции Ирака. Причиной взрывов на военной базе стала высокая температура воздуха и неправильное хранение (боеприпасов – ред.)", - говорится в цитируемом агентством INA пресс-релизе.
Дневная температура в Багдаде уже несколько дней держится на отметке около 50 градусов.
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11 июля, 23:39
Источник: автоколонна снабжения базы США попала под атаку на юге Ирака
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