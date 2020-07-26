https://ria.ru/20200726/1574949276.html
Названа причина смерти пропавшего в Крыму ребенка
Пропавший в Крыму трехлетний мальчик утонул, следов насильственной гибели не обнаружено, заявили в региональном управлении Следственного комитета. РИА Новости, 26.07.2020
2020-07-26T19:35
2020-07-26T20:12
следственный комитет россии (ск рф)
республика крым
происшествия
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"трёхлетний мальчик один и сам гулял возле дома". дальше можно не читать. родителей под суд за умышленное убийство.
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8
республика крым
РИА Новости
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Следственные действия на месте обнаружения тела ребенка в Крыму
24 июля около 4 часов дня мальчик, проживающий с семьей в селе Строгановка, без вести пропал во время прогулки.
В районе происшествия были развернуты масштабные поисковые мероприятия силами правоохранительных органов и волонтеров с привлечением экспертных и криминалистических возможностей органов Следственного комитета России. На месте работали опытные следователи и следователи-криминалисты во главе с исполняющим обязанности руководителя Главного следственного управления СК России по Республике Крым и городу Севастополю Владимиром Терентьевым.
2020-07-26T19:35
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
следственный комитет россии (ск рф), республика крым, происшествия