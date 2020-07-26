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Названа причина смерти пропавшего в Крыму ребенка
Пропавший в Крыму трехлетний мальчик утонул, следов насильственной гибели не обнаружено, заявили в региональном управлении Следственного комитета. РИА Новости, 26.07.2020
2020-07-26T20:12
следственный комитет россии (ск рф)
республика крым
происшествия
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https://radiosputnik.ria.ru/20191121/1561421571.html
"трёхлетний мальчик один и сам гулял возле дома". дальше можно не читать. родителей под суд за умышленное убийство.
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республика крым
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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Следственные действия на месте обнаружения тела ребенка в Крыму
24 июля около 4 часов дня мальчик, проживающий с семьей в селе Строгановка, без вести пропал во время прогулки. В районе происшествия были развернуты масштабные поисковые мероприятия силами правоохранительных органов и волонтеров с привлечением экспертных и криминалистических возможностей органов Следственного комитета России. На месте работали опытные следователи и следователи-криминалисты во главе с исполняющим обязанности руководителя Главного следственного управления СК России по Республике Крым и городу Севастополю Владимиром Терентьевым.
2020-07-26T19:35
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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следственный комитет россии (ск рф), республика крым, происшествия

Названа причина смерти пропавшего в Крыму ребенка

19:35 26.07.2020 (обновлено: 20:12 26.07.2020)
27775
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июл — РИА Новости. Пропавший в Крыму трехлетний мальчик утонул, следов насильственной гибели не обнаружено, заявили в региональном управлении Следственного комитета.
"Время наступления смерти соответствует времени его безвестного исчезновения", — говорится в сообщении.
О пропаже ребенка стало известно в пятницу. По словам родителей, он играл на площадке около дома, а затем потерялся. Его объявили в розыск.
Поиском мальчика занимались более трех тысяч человек. В итоге его тело обнаружили в воскресенье в выгребной яме возле собственного дома.
Следователи собираются установить все причины и обстоятельства трагедии.
Поиски пропавшего в Новосибирской области 8-летнего Кости Кривошеева
21 ноября 2019, 16:19Акценты
Главное – не медлить. Что делать, если пропал ребенокСтрах, что ребенок может потеряться, преследует каждого родителя. К сожалению, эти опасения не беспочвенны. Дети пропадают каждый день. Помните: если это произошло, каждая минута на счету – поиск нужно начинать как можно скорее.
5552943428
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Следственный комитет России (СК РФ)Республика КрымПроисшествия
Популярные комментарии
"трёхлетний мальчик один и сам гулял возле дома". дальше можно не читать. родителей под суд за умышленное убийство.
26 июля, 20:42
itacsltd17
16015322
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