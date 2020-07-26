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С размахом: парады в честь Дня ВМФ прошли по всей России
Парады в честь Дня Военно-морского флота прокатились по главным портовым городам России, от Балтийска до Владивостока.
2020-07-26T19:59
видео
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60
С размахом: парады в честь Дня ВМФ прошли по всей России
Парады в честь Дня Военно-морского флота прокатились по главным портовым городам России, от Балтийска до Владивостока. На Камчатке в торжествах приняли участие восемь боевых кораблей Тихоокеанского флота. Над Севастопольской бухтой пролетели расчеты авиации. Впервые в истории парад прошел в дагестанском Каспийске. Экипажи кораблей и катеров провели морской бой с кораблями условного противника. Тысячи людей наблюдали за захватывающим зрелищем, демонстрирующем мощь и силу Военно-морского флота России.
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
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353
60
видео, видео
С размахом: парады в честь Дня ВМФ прошли по всей России
Парады в честь Дня Военно-морского флота прокатились по главным портовым городам России, от Балтийска до Владивостока.
2020-07-26T19:31
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С размахом: парады в честь Дня ВМФ прошли по всей России

19:31 26.07.2020 (обновлено: 19:59 26.07.2020)
1631
Парады в честь Дня Военно-морского флота прокатились по главным портовым городам России, от Балтийска до Владивостока.
На Камчатке в торжествах приняли участие восемь боевых кораблей Тихоокеанского флота. Над Севастопольской бухтой пролетели расчеты авиации. Впервые в истории парад прошел в дагестанском Каспийске. Экипажи кораблей и катеров провели морской бой с кораблями условного противника. Тысячи людей наблюдали за захватывающим зрелищем, демонстрирующем мощь и силу Военно-морского флота России.
106100413
Видео
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