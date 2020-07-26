С размахом: парады в честь Дня ВМФ прошли по всей России

На Камчатке в торжествах приняли участие восемь боевых кораблей Тихоокеанского флота. Над Севастопольской бухтой пролетели расчеты авиации. Впервые в истории парад прошел в дагестанском Каспийске. Экипажи кораблей и катеров провели морской бой с кораблями условного противника. Тысячи людей наблюдали за захватывающим зрелищем, демонстрирующем мощь и силу Военно-морского флота России.