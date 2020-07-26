На Камчатке в торжествах приняли участие восемь боевых кораблей Тихоокеанского флота. Над Севастопольской бухтой пролетели расчеты авиации. Впервые в истории парад прошел в дагестанском Каспийске. Экипажи кораблей и катеров провели морской бой с кораблями условного противника. Тысячи людей наблюдали за захватывающим зрелищем, демонстрирующем мощь и силу Военно-морского флота России.
https://ria.ru/20200726/1574949113.html
С размахом: парады в честь Дня ВМФ прошли по всей России
Парады в честь Дня Военно-морского флота прокатились по главным портовым городам России, от Балтийска до Владивостока.
2020-07-26T19:31
2020-07-26T19:59
видео
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/07/1a/1574948987_0:0:641:360_1400x0_80_0_0_5f8164aa325a4b960ac9b40a9ea1aa12.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
С размахом: парады в честь Дня ВМФ прошли по всей России
Парады в честь Дня Военно-морского флота прокатились по главным портовым городам России, от Балтийска до Владивостока. На Камчатке в торжествах приняли участие восемь боевых кораблей Тихоокеанского флота. Над Севастопольской бухтой пролетели расчеты авиации. Впервые в истории парад прошел в дагестанском Каспийске. Экипажи кораблей и катеров провели морской бой с кораблями условного противника. Тысячи людей наблюдали за захватывающим зрелищем, демонстрирующем мощь и силу Военно-морского флота России.
2020-07-26T19:31
true
PT1M33S
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/07/1a/1574948987_0:0:641:360_1400x0_80_0_0_5f8164aa325a4b960ac9b40a9ea1aa12.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/07/1a/1574948987_0:0:481:360_1400x0_80_0_0_9497016c91bbc92881944ab21bd27bb7.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/07/1a/1574948987_26:0:386:360_1400x0_80_0_0_2d6611c567dc09e6ba6be06641b76f4c.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
видео, видео
С размахом: парады в честь Дня ВМФ прошли по всей России
Парады в честь Дня Военно-морского флота прокатились по главным портовым городам России, от Балтийска до Владивостока.
2020-07-26T19:31
true
PT1M33S
С размахом: парады в честь Дня ВМФ прошли по всей России
19:31 26.07.2020 (обновлено: 19:59 26.07.2020)
1631
Парады в честь Дня Военно-морского флота прокатились по главным портовым городам России, от Балтийска до Владивостока.