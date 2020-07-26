Дегтярев намерен продолжить начатые Фургалом соцпрограммы

ХАБАРОВСК, 26 июл - РИА Новости. Ряд социальных программ, которые начал реализовывать экс-губернатор Ряд социальных программ, которые начал реализовывать экс-губернатор Хабаровского края Сергей Фургал , будут продолжены, в частности, программа полетов в северные районы по льготной цене и обеспечение жильем детей-сирот, заявил журналистам в воскресенье врио губернатора региона Михаил Дегтярев

"Сергей Иванович реализовал, за что ему огромное спасибо, субсидирование перелетов в северные территории. Это 4,5 тысячи билет (в 2-2,5 раза ниже обычной цены - ред). На этом примере хочу показать – все хорошее, что он начал, продолжу", - сказал Дегтярев, выступая на площади перед зданием правительства.

Он отметил, что льготная программа не прекращена, приостановка продажи билетов была связана с тем, что Фургал был задержан и находился в Москве , а здесь не было врио губернатора. "Чтобы деньги появились, нужно решение. Решение я принял", - сказал врио губернатора.

Он также сообщил, что продолжит программу обеспечения жильем детей-сирот, которую его предшественник "сдвинул с мертвой точки".

Ранее сообщалось, что с этого года в крае начала действовать льготная билетная программа для жителей нескольких северных районов. Для взрослых стоимость перелета в одну сторону составит 4,5 тысячи рублей, для детей – 3 тысячи. Это в 2 - 2,5 раза ниже обычной цены. Воспользоваться правом льготного пролета можно 4 раза в год. На реализацию программы в краевом бюджете в 2020 году предусмотрено 25 миллионов рублей.

Также сообщалось, что на начало 2020 года на учете в министерстве ЖКХ края состояли 4,5 тысячи сирот, из них почти у 3,3 тысячи уже возникло право на получение квартир. Очередь сформировалась за несколько лет. В июне 2019 года несколько человек устроили голодовку перед зданием правительства края, требуя жилье. Прокуратура и СК проводили проверки. Фургал вышел к протестующим и обещал решить проблему. В прошлом году для сирот сдали 580 квартир. В этом году мы планировалось закупить 127 квартир и начать строительство 17 домов на 414 квартир, где жилье получат 264 сироты. Еще 60 домов проектируются.

Ранее сообщалось, что Фургала заподозрили в причастности к ОПГ и заказным убийствам в 2000-х годах. Его задержали 9 июля, он арестован и содержится в Лефортово