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Дегтярев намерен продолжить начатые Фургалом соцпрограммы
Ряд социальных программ, которые начал реализовывать экс-губернатор Хабаровского края Сергей Фургал, будут продолжены, в частности, программа полетов в северные РИА Новости, 26.07.2020
2020-07-26T19:30
сергей фургал
михаил дегтярев
хабаровск
хабаровский край
общество
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
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РИА Новости
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сергей фургал, михаил дегтярев, хабаровск, хабаровский край, общество

Дегтярев намерен продолжить начатые Фургалом соцпрограммы

19:30 26.07.2020
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© РИА Новости / РИА Новости / Перейти в фотобанкВременно исполняющий обязанности главы Хабаровского края Михаил Дегтярев во время встречи с участниками акции в поддержку бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала
Временно исполняющий обязанности главы Хабаровского края Михаил Дегтярев во время встречи с участниками акции в поддержку бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала
© РИА Новости / РИА Новости
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ХАБАРОВСК, 26 июл - РИА Новости. Ряд социальных программ, которые начал реализовывать экс-губернатор Хабаровского края Сергей Фургал, будут продолжены, в частности, программа полетов в северные районы по льготной цене и обеспечение жильем детей-сирот, заявил журналистам в воскресенье врио губернатора региона Михаил Дегтярев.
"Сергей Иванович реализовал, за что ему огромное спасибо, субсидирование перелетов в северные территории. Это 4,5 тысячи билет (в 2-2,5 раза ниже обычной цены - ред). На этом примере хочу показать – все хорошее, что он начал, продолжу", - сказал Дегтярев, выступая на площади перед зданием правительства.
Врио губернатора Хабаровского края М. Дегтярев
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Он отметил, что льготная программа не прекращена, приостановка продажи билетов была связана с тем, что Фургал был задержан и находился в Москве, а здесь не было врио губернатора. "Чтобы деньги появились, нужно решение. Решение я принял", - сказал врио губернатора.
Он также сообщил, что продолжит программу обеспечения жильем детей-сирот, которую его предшественник "сдвинул с мертвой точки".
Ранее сообщалось, что с этого года в крае начала действовать льготная билетная программа для жителей нескольких северных районов. Для взрослых стоимость перелета в одну сторону составит 4,5 тысячи рублей, для детей – 3 тысячи. Это в 2 - 2,5 раза ниже обычной цены. Воспользоваться правом льготного пролета можно 4 раза в год. На реализацию программы в краевом бюджете в 2020 году предусмотрено 25 миллионов рублей.
Врио губернатора Хабаровского края М. Дегтярев посетил краевую клиническую больницу
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Дегтярев пообщался с протестующими в поддержку Фургала автомобилистами
Также сообщалось, что на начало 2020 года на учете в министерстве ЖКХ края состояли 4,5 тысячи сирот, из них почти у 3,3 тысячи уже возникло право на получение квартир. Очередь сформировалась за несколько лет. В июне 2019 года несколько человек устроили голодовку перед зданием правительства края, требуя жилье. Прокуратура и СК проводили проверки. Фургал вышел к протестующим и обещал решить проблему. В прошлом году для сирот сдали 580 квартир. В этом году мы планировалось закупить 127 квартир и начать строительство 17 домов на 414 квартир, где жилье получат 264 сироты. Еще 60 домов проектируются.
Ранее сообщалось, что Фургала заподозрили в причастности к ОПГ и заказным убийствам в 2000-х годах. Его задержали 9 июля, он арестован и содержится в Лефортово.
В понедельник президент Владимир Путин назначил врио губернатора Хабаровского края Михаила Дегтярева, во вторник он прибыл в Хабаровск. Фургал снят с поста губернатора "в связи с утратой доверия".
Председатель комитета Государственной Думы РФ по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаил Дегтярев на пресс-конференции.
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Сергей ФургалМихаил ДегтяревХабаровскХабаровский крайОбщество
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