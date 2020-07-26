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Кандидат в президенты Белоруссии Канопацкая пожаловалась на угрозы
Кандидат на пост президента Белоруссии Анна Канопацкая сообщила, что в ее адрес, а также ее детей и доверенных лиц в ходе нынешней избирательной кампании... РИА Новости, 26.07.2020
2020-07-26T19:21
анна канопацкая
президентская кампания в белоруссии
белоруссия
в мире
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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анна канопацкая, президентская кампания в белоруссии, белоруссия, в мире

Кандидат в президенты Белоруссии Канопацкая пожаловалась на угрозы

19:21 26.07.2020
2962
© REUTERS / Vasily FedosenkoАнна Канопацкая
Анна Канопацкая
© REUTERS / Vasily Fedosenko
МИНСК, 26 июл - РИА Новости. Кандидат на пост президента Белоруссии Анна Канопацкая сообщила, что в ее адрес, а также ее детей и доверенных лиц в ходе нынешней избирательной кампании поступают угрозы.
"Встретилась с руководством своего штаба и доверенными лицами. Обсудили два важных вопроса. Первый - как вести предвыборную агитацию в сложившихся условиях. Все согласились, что с учетом угроз, которые поступают в мой адрес, в адрес моих детей и доверенных лиц, решение отказаться от проведения пикетов было правильным", - написала Канопацкая в воскресенье на своей странице в Facebook.
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По ее словам, белорусская власть, "сосредоточенная на борьбе с инакомыслием и протестными настроениями, сегодня не способна защитить кого-то, кроме себя, что делает уличную агитацию небезопасной". "К тому же места, которые власть определила для пикетов, больше подходят для выгула собак. Поэтому делаем ставку на предприятия - там есть возможность обеспечить людям надлежащую безопасность. На этой неделе разослали письма на 50 крупнейших предприятий страны. Ждем ответов", - сообщила кандидат.
Кроме того, она отметила, что сейчас плотно работает над вопросом о создании партии. Первые заявления по этому поводу кандидат в президенты намерена сделать вечером 28 июля, во время своего выступления в эфире государственного телеканала "Беларусь 1".
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В настоящее время в Белоруссии проходит кампания по выборам президента, основной день голосования назначен на 9 августа. Кандидатами на высший государственный пост зарегистрированы пять человек, действующий белорусский лидер Александр Лукашенко баллотируется на шестой срок.
Ранее глава ЦИК республики Лидия Ермошина в интервью РИА Новости заявила, что во время проходящей избирательной кампании Центризбирком получает анонимные письма и звонки с угрозами. Об анонимных угрозах в свой адрес сообщала также кандидат на пост президента Светлана Тихановская, в этой связи она недавно вывезла детей за границу. Кроме того, детей за пределы Белоруссии – в Россию - вывез бывший участник электоральной кампании, которому ЦИК отказал в регистрации кандидатом, Валерий Цепкало. Сам он также находится в РФ, поскольку в Белоруссии опасается быть задержанным. А жена Цепкало Вероника, которая пока остается в республике, отмечала, что, по информации "небезразличных людей", ее хотят лишить родительских прав, поскольку дети находятся в "неблагоприятной семье".
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Анна КанопацкаяПрезидентская кампания в БелоруссииБелоруссияВ мире
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