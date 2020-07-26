https://ria.ru/20200726/1574948787.html
Онищенко перечислил специфические симптомы коронавируса
Некоторые симптомы заражения коронавирусом нехарактерны для гриппа, например затрудненность дыхания, потеря обоняния и чувства вкуса, рассказал РИА Новости... РИА Новости, 26.07.2020
2020-07-26T19:16
2020-07-26T23:26
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
геннадий онищенко
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/06/11/1573057112_0:160:3072:1888_1400x0_80_0_0_7e20300289d916da7739e35e81aea61a.jpg
https://ria.ru/20200725/1574922748.html
14
россия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/06/11/1573057112_0:160:3072:1888_1400x0_80_0_0_7e20300289d916da7739e35e81aea61a.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/06/11/1573057112_171:0:2902:2048_1400x0_80_0_0_a4b01194433472f6c05960997cc9ddfd.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/06/11/1573057112_512:0:2560:2048_1400x0_80_0_0_5167dfcb2805837b108b71f7ba353853.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, геннадий онищенко, общество
МОСКВА, 26 июл — РИА Новости.
Некоторые симптомы заражения коронавирусом нехарактерны для гриппа, например затрудненность дыхания, потеря обоняния и чувства вкуса, рассказал РИА Новости депутат Госдумы
, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко
.
Так, у пациентов с COVID-19 в первую очередь появляются проблемы с легкими.
"Это интоксикация, это кашель, <...> человек ощущает одышку, потому что он теряет сатурацию, не насыщается кислородом кровь", — объяснил он.
При гриппе, как и при заражении коронавирусом, могут притупляться запахи. Тем не менее, отметил Онищенко, с полной потерей обоняния сталкиваются только больные COVID-19.
"Тяжелое течение у старших возрастных групп, это, конечно, верный признак (заражения коронавирусом. — Прим. ред.). Дети, как правило, реагируют менее активно. А если говорить о гриппе, то там у нас будет все наоборот: болеют наравне со взрослыми".
Специалист рассказал, что при гриппе и острых респираторных заболеваниях процесс развивается более интенсивно, инкубационный период составляет около семи дней. В случае же с коронавирусом этот срок удваивается, критическими для инфекции считаются 12-й, 13-й и 14-й дни.
Спустя две недели после заражения состояние заболевшего или резко ухудшается, или он начинает выздоравливать.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.