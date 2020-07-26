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Распространение нового коронавируса
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Онищенко перечислил специфические симптомы коронавируса
Некоторые симптомы заражения коронавирусом нехарактерны для гриппа, например затрудненность дыхания, потеря обоняния и чувства вкуса, рассказал РИА Новости... РИА Новости, 26.07.2020
2020-07-26T23:26
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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РИА Новости
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, геннадий онищенко, общество

Онищенко перечислил специфические симптомы коронавируса

19:16 26.07.2020 (обновлено: 23:26 26.07.2020)
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© РИА Новости / Евгений Епанчинцев / Перейти в фотобанкМедицинский работник в регистратуре поликлиники
Медицинский работник в регистратуре поликлиники
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
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Медицинский работник в регистратуре поликлиники. Архивное фото
МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Некоторые симптомы заражения коронавирусом нехарактерны для гриппа, например затрудненность дыхания, потеря обоняния и чувства вкуса, рассказал РИА Новости депутат Госдумы, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко.
Так, у пациентов с COVID-19 в первую очередь появляются проблемы с легкими.
Фотоснимок коронавируса
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"Это интоксикация, это кашель, <...> человек ощущает одышку, потому что он теряет сатурацию, не насыщается кислородом кровь", — объяснил он.
При гриппе, как и при заражении коронавирусом, могут притупляться запахи. Тем не менее, отметил Онищенко, с полной потерей обоняния сталкиваются только больные COVID-19.

"Тяжелое течение у старших возрастных групп, это, конечно, верный признак (заражения коронавирусом. — Прим. ред.). Дети, как правило, реагируют менее активно. А если говорить о гриппе, то там у нас будет все наоборот: болеют наравне со взрослыми".

Геннадий Онищенко во время пресс-конференции в МИА Россия сегодня
Геннадий Онищенко
Специалист рассказал, что при гриппе и острых респираторных заболеваниях процесс развивается более интенсивно, инкубационный период составляет около семи дней. В случае же с коронавирусом этот срок удваивается, критическими для инфекции считаются 12-й, 13-й и 14-й дни.
Спустя две недели после заражения состояние заболевшего или резко ухудшается, или он начинает выздоравливать.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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