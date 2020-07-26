В Новосибирске выясняют обстоятельства массовой драки у общежития

НОВОСИБИРСК, 26 июл – РИА Новости. Полицейские в Новосибирске выясняют причины и обстоятельства массовой драки у общежития Новосибирского государственного технического университета, сообщил журналистам в воскресенье представитель ГУМВД по региону.
"Около 22.00 (18.00 мск) 25 июля в отдел полиции №7 "Ленинский"… поступил звонок от жительницы общежития по улице Космической 21/1 о шуме на площадке около здания. Оперативная группа незамедлительно была направлена на место. Однако к моменту прибытия полиции все участники событий скрылись", - сообщил он.
В полиции отметили, что имеющаяся видеозапись инцидента дает основания установить, что на площадке у общежития произошла драка с участием около десяти человек, якобы студентов.
"В настоящее время проводится комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление нарушителей общественного порядка", - сообщили в главке. Данных о возможных пострадавших нет.
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