В Новосибирске выясняют обстоятельства массовой драки у общежития

НОВОСИБИРСК, 26 июл – РИА Новости. Полицейские в Полицейские в Новосибирске выясняют причины и обстоятельства массовой драки у общежития Новосибирского государственного технического университета , сообщил журналистам в воскресенье представитель ГУМВД по региону.

"Около 22.00 (18.00 мск) 25 июля в отдел полиции №7 "Ленинский"… поступил звонок от жительницы общежития по улице Космической 21/1 о шуме на площадке около здания. Оперативная группа незамедлительно была направлена на место. Однако к моменту прибытия полиции все участники событий скрылись", - сообщил он.

В полиции отметили, что имеющаяся видеозапись инцидента дает основания установить, что на площадке у общежития произошла драка с участием около десяти человек, якобы студентов.