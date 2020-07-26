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В Новосибирске выясняют обстоятельства массовой драки у общежития
Полицейские в Новосибирске выясняют причины и обстоятельства массовой драки у общежития Новосибирского государственного технического университета, сообщил... РИА Новости, 26.07.2020
2020-07-26T19:09
новосибирский государственный технический университет
новосибирск
происшествия
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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новосибирский государственный технический университет, новосибирск, происшествия

В Новосибирске выясняют обстоятельства массовой драки у общежития

19:09 26.07.2020
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкНашивка на рукаве сотрудника полиции
Нашивка на рукаве сотрудника полиции
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Нашивка на рукаве сотрудника полиции. Архивное фото
НОВОСИБИРСК, 26 июл – РИА Новости. Полицейские в Новосибирске выясняют причины и обстоятельства массовой драки у общежития Новосибирского государственного технического университета, сообщил журналистам в воскресенье представитель ГУМВД по региону.
"Около 22.00 (18.00 мск) 25 июля в отдел полиции №7 "Ленинский"… поступил звонок от жительницы общежития по улице Космической 21/1 о шуме на площадке около здания. Оперативная группа незамедлительно была направлена на место. Однако к моменту прибытия полиции все участники событий скрылись", - сообщил он.
В полиции отметили, что имеющаяся видеозапись инцидента дает основания установить, что на площадке у общежития произошла драка с участием около десяти человек, якобы студентов.
"В настоящее время проводится комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление нарушителей общественного порядка", - сообщили в главке. Данных о возможных пострадавших нет.
Полицейский
25 июля, 17:59
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Новосибирский государственный технический университетНовосибирскПроисшествия
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