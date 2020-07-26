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Путин и Зеленский обсудили договоренности "нормандской четверки"
Президент Украины Владимир Зеленский и глава РФ Владимир Путин в ходе телефонного разговора в воскресенье обсудили выполнение договоренностей "нормандской... РИА Новости, 26.07.2020
2020-07-26T19:06
россия
"нормандская четверка"
владимир зеленский
владимир путин
украина
в мире
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россия, "нормандская четверка", владимир зеленский, владимир путин, украина, в мире

Путин и Зеленский обсудили договоренности "нормандской четверки"

19:06 26.07.2020
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Франции Эммануэль Макрон и президент Украины Владимир Зеленский во время встречи в "Нормандском формате" в Елисейском дворце
Президент РФ Владимир Путин и президент Франции Эммануэль Макрон и президент Украины Владимир Зеленский во время встречи в Нормандском формате в Елисейском дворце
© РИА Новости / Алексей Никольский
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КИЕВ, 26 июл – РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский и глава РФ Владимир Путин в ходе телефонного разговора в воскресенье обсудили выполнение договоренностей "нормандской четверки", которые были достигнуты на саммите в Париже в декабре 2019 года, и условия, необходимые для проведения следующего саммита в Берлине, сообщила пресс-служба офиса президента Украины.
Телефонный разговор состоялся по инициативе украинской стороны.
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"Было обсуждено выполнение договоренностей, достигнутых во время Нормандского саммита 9 декабря 2019 года в Париже. Было акцентировано внимание на необходимости успешной реализации договоренностей, достигнутых четырьмя лидерами в Париже, в контексте важности проведения следующего саммита "Нормандской четверки" в Берлине", - говорится в сообщении на сайте офиса президента Украины.
На первом за три года саммите "нормандского формата", прошедшем в Париже 9 декабря 2019 года, стороны приняли совместное коммюнике и договорились встретиться через четыре месяца в Берлине, чтобы продолжить работу по урегулированию ситуации в Донбассе. В документе подчеркнуто, что минские соглашения остаются базисом для работы в "нормандском формате", было предусмотрено разведение сил к концу марта 2020 года в трех новых точках в Донбассе. Лидеры также призывали обеспечить до конца 2019 года режим прекращения огня в Донбассе. Однако встреча лидеров стран в Берлине так и не состоялась, в частности, из-за ситуации с пандемией коронавируса в мире и невыполнением украинской стороной предыдущих договоренностей.
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