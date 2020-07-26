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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200726/1574948430.html
В мире выявили более 200 тысяч новых случаев коронавируса
Число случаев заражения коронавирусом в мире за последние сутки увеличилось более чем на 200 тысяч, скончались свыше 4,8 тысячи человек, сообщает Всемирная... РИА Новости, 26.07.2020
2020-07-26T19:02
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
воз
южная америка
европа
северная америка
в мире
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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коронавирус covid-19, воз, южная америка, европа, северная америка, в мире

В мире выявили более 200 тысяч новых случаев коронавируса

19:02 26.07.2020
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкВрачи во время обхода в госпитале для лечения зараженных коронавирусной инфекцией в ЦИТО им. Н. Н. Приорова
Врачи во время обхода в госпитале для лечения зараженных коронавирусной инфекцией в ЦИТО им. Н. Н. Приорова
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Число случаев заражения коронавирусом в мире за последние сутки увеличилось более чем на 200 тысяч, скончались свыше 4,8 тысячи человек, сообщает Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).
За последние 24 часа в мире зафиксировали 200 625 новых случаев заражения коронавирусом и 4823 летальных исхода.
Согласно данным ВОЗ, общее число случаев заражения в мире достигло 15 785 641, по меньшей мере 640 016 пациентов с подтвержденным COVID-19 скончались.
Больше всего случаев заражения зарегистрировано в Северной и Южной Америке - 8 385 810 и Европе - 3 216 335.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Скорость распространения нового коронавируса
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19ВОЗЮжная АмерикаЕвропаСеверная АмерикаВ мире
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