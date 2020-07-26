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В Москве один человек пострадал в ДТП с участием маршрутки и такси
Автомобиль такси столкнулся с маршрутным автобусом на Волжском бульваре, пострадал один человек, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб Москвы. РИА Новости, 26.07.2020
2020-07-26T19:05
москва
происшествия
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москва
РИА Новости
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
60
Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
москва, происшествия

В Москве один человек пострадал в ДТП с участием маршрутки и такси

19:00 26.07.2020 (обновлено: 19:05 26.07.2020)
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкАвтомобиль скорой помощи в Москве
Автомобиль скорой помощи в Москве
© РИА Новости / Максим Блинов
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Автомобиль скорой помощи в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 26 июл – РИА Новости. Автомобиль такси столкнулся с маршрутным автобусом на Волжском бульваре, пострадал один человек, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб Москвы.
"На Волжском бульваре столкнулись пустая маршрутка и такси, один пострадавший", - сказал собеседник агентства.
Обстоятельства происшествия устанавливаются.
Как уточнили в столичном главке МВД, около 18.15 автомобиль такси врезался в препятствие, после чего столкнулся с автобусом. Пострадавший водитель такси госпитализирован. На месте работают сотрудники ГИБДД.
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