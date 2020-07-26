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Путин и Зеленский обсудили законы о самоуправлении в Донбассе
Президент Украины Владимир Зеленский в телефонном разговоре с главой РФ Владимиром Путиным обсудил ряд законов, касающихся особого порядка местного... РИА Новости, 26.07.2020
2020-07-26T18:58
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Путин и Зеленский обсудили законы о самоуправлении в Донбассе

18:58 26.07.2020
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© РИА Новости / Сергей АверинСтела на въезде в Донецк
Стела на въезде в Донецк
© РИА Новости / Сергей Аверин
КИЕВ, 26 июл – РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский в телефонном разговоре с главой РФ Владимиром Путиным обсудил ряд законов, касающихся особого порядка местного самоуправления в Донбассе, сообщила пресс-служба офиса президента Украины в воскресенье.
Ранее пресс-служба Кремля сообщила, что телефонный разговор состоялся по инициативе украинской стороны. Отмечалось, что Путин охарактеризовал принятое 15 июля Верховной радой Украины постановление о проведении местных выборов в 2020 году "как противоречащее Минским соглашениям и ставящее под угрозу перспективы урегулирования".
Президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции, посвященной первой годовщине пребывания на посту
22 июня, 12:13
Зеленский заявил, что еще не решил, верить ли Путину
"Стороны также обсудили Закон об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей, который находится на рассмотрении в политической подгруппе ТКГ (трехсторонней контактной группы – ред.), и Закон о децентрализации, предусматривающий изменения в Конституцию Украины", - говорится в сообщении на сайте офиса президента Украины.
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РоссияДонбассЛуганская Народная РеспубликаДонецкая Народная РеспубликаВладимир ЗеленскийВладимир ПутинУкраинаВ мире
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