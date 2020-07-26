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Новосибирский суд арестовал предполагаемых террористов
Октябрьский районный суд Новосибирска арестовал россиянина и гражданина Киргизии, подозреваемых в участии в террористической организации "Исламская партия... РИА Новости, 26.07.2020
2020-07-26T18:55
исламское движение узбекистана
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
новосибирский областной суд
новосибирск
новосибирская область
происшествия
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353
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исламское движение узбекистана, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), новосибирский областной суд, новосибирск, новосибирская область, происшествия

Новосибирский суд арестовал предполагаемых террористов

18:55 26.07.2020
599
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкНашивка на рукаве сотрудника полиции
Нашивка на рукаве сотрудника полиции
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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НОВОСИБИРСК, 26 июл – РИА Новости. Октябрьский районный суд Новосибирска арестовал россиянина и гражданина Киргизии, подозреваемых в участии в террористической организации "Исламская партия Туркестана"*, сообщается на сайте суда.
"Октябрьским районным судом Новосибирска в закрытом судебном заседании рассмотрено ходатайство следователя Управления федеральной службы безопасности по Новосибирской области об избрании меры пресечения в отношении М. - гражданина РФ, и У. - гражданина Киргизской Республики, которые подозреваются в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 205.5 УК РФ", - говорится в сообщении.
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По версии следствия, они являются участниками "Исламской партии Туркестана"*, организации, признанной решением Верховного Суда РФ, террористической, чья деятельность запрещена на территории России.
"Судом в отношении М. и У. избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком до 20 сентября 2020 года. Постановление не вступило в законную силу и может быть обжаловано в Новосибирский областной суд в течение трех дней", - сообщили в суде.
Санкция статьи об участии в деятельности террористической организации предполагает наказание в виде лишения свободы на срок от десяти до двадцати лет.
В минувший четверг ФСБ сообщила, что силовики в Москве, Новосибирске и Красноярском крае пресекли деятельность межрегиональной структуры "Исламского движения Узбекистана"*, было задержано 22 человека из числа ее главарей и рядовых участников, которые призывали к совершению преступлений террористического характера, вербовали и переправляли рекрутов в зоны боевых действий, финансировали террористов в Сирии. Спецоперация проводилась ФСБ при участии МВД и Росгвардии.
* Террористическая организация, запрещенная в России
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Исламское движение УзбекистанаФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Новосибирский областной судНовосибирскНовосибирская областьПроисшествия
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