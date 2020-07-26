Новосибирский суд арестовал предполагаемых террористов

По версии следствия, они являются участниками "Исламской партии Туркестана"*, организации, признанной решением Верховного Суда РФ, террористической, чья деятельность запрещена на территории России.

Санкция статьи об участии в деятельности террористической организации предполагает наказание в виде лишения свободы на срок от десяти до двадцати лет.