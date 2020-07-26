https://ria.ru/20200726/1574948116.html
Зеленский и Путин обсудили освобождение удерживаемых лиц
Президент Украины Владимир Зеленский в телефонном разговоре с главой РФ Владимиром Путиным заявил о необходимости активизации дальнейших шагов по освобождению... РИА Новости, 26.07.2020
2020-07-26T18:43
2020-07-26T18:43
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/04/10/1570135141_0:155:3092:1894_1400x0_80_0_0_3fedafb932b4d824ea6ba7f44753e78a.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, луганская народная республика, донецкая народная республика, владимир зеленский, владимир путин, украина, в мире