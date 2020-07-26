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В "Театре Луны" рассказали о состоянии госпитализированной Кондулайнен
Актриса Елена Кондулайнен пока остается в больнице, ее состояние стабильное, сообщила РИА Новости пресс-атташе "Театра Луны" Полина Толмачева. РИА Новости, 26.07.2020
2020-07-26T23:57
культура
елена кондулайнен
общество
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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60
елена кондулайнен, общество

В "Театре Луны" рассказали о состоянии госпитализированной Кондулайнен

18:43 26.07.2020 (обновлено: 23:57 26.07.2020)
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк31-й Московский Международный кинофестиваль в Москве
31-й Московский Международный кинофестиваль в Москве
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Актриса Елена Кондулайнен пока остается в больнице, ее состояние стабильное, сообщила РИА Новости пресс-атташе "Театра Луны" Полина Толмачева.
Ранее сообщалось, что актриса была госпитализирована с подозрением на инсульт.
"Елена Кондулайнен продолжает оставаться в больнице под наблюдением врачей. Состояние ее стабильное", — сказала Толмачева.
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КультураЕлена КондулайненОбщество
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