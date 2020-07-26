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Путин и Зеленский обсудили разминирование в Донбассе
Президент Украины Владимир Зеленский обсудил по телефону с президентом РФ Владимиром Путиным разминирование территорий в Донбассе и открытие новых КПП на линии... РИА Новости, 26.07.2020
2020-07-26T18:37
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россия, донбасс, владимир зеленский, владимир путин, украина, в мире

Путин и Зеленский обсудили разминирование в Донбассе

18:37 26.07.2020
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© РИА НовостиРаботы по подготовке нового КПП "Луганск-Счастье" в Донбассе
Работы по подготовке нового КПП Луганск-Счастье в Донбассе
© РИА Новости
КИЕВ, 26 июл – РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский обсудил по телефону с президентом РФ Владимиром Путиным разминирование территорий в Донбассе и открытие новых КПП на линии разграничения, сообщила в воскресенье пресс-служба офиса президента Украины.
В минувшую среду прошла видеоконференция контактной группы по Донбассу. Стороны договорились о прекращении огня на линии разграничения в Донбассе с 27 июля. Позже украинские силовики заявили, что проводят подготовку к полному прекращению огня в регионе.
Президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с Премьер-министром Чешской Республики Андреем Бабишем
23 июля, 22:16Сказано в эфире
Проблем выше крыши. Политолог о словах Зеленского о перемирии в ДонбассеПрезидент Украины Владимир Зеленский заявил, что верит в прекращение огня на территории Донбасса с 27 июля после подписания соглашения в "нормандском формате". Политолог Александр Форманчук в эфире радио Sputnik назвал это ситуативным оживлением темы.
"Президенты двух стран обсудили детали взаимодействия в части разминирования, разведение сил и средств и открытие новых КПВВ на линии соприкосновения, деятельности СММ ОБСЕ, а также обеспечения доступа Международного комитета Красного Креста к удерживаемым лицам. Владимир Зеленский поднял вопрос освобождения крымского татарина Руслана Сулейманова в связи с трагической гибелью его трехлетнего сына (…) Владимир Зеленский поднял вопрос безопасности на Донбассе. Собеседники приветствовали достижение договоренности о полном и всеобъемлющем режиме прекращения огня на Донбассе, который начинается с 00:01 27 июля 2020 года, президент Российской Федерации поддержал эту договоренность. Лидеры согласились с необходимостью срочной реализации дополнительных мер по поддержке режима прекращения огня на Донбассе", - говорится в сообщении на сайте президента Украины.
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РоссияДонбассВладимир ЗеленскийВладимир ПутинУкраинаВ мире
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