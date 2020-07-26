Путин призвал Киев подтвердить приверженность Минским соглашениям

Телефонный разговор состоялся по инициативе украинской стороны.

"Президент России особо отметил, что еще раз озвученная Владимиром Зеленским в ходе нынешнего телефонного разговора позиция о безальтернативности минских договоренностей должна найти свое подтверждение в реальных действиях киевских властей", - говорится а сообщении.