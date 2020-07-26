https://ria.ru/20200726/1574947843.html
Путин призвал Киев подтвердить приверженность Минским соглашениям
Президент РФ Владимир Путин во время разговора по телефону c Владимиром Зеленским отметил, что озвученная украинским президентом позиция о безальтернативности... РИА Новости, 26.07.2020
2020-07-26T18:31
2020-07-26T18:31
россия
владимир зеленский
владимир путин
украина
в мире
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https://ria.ru/20191209/1562171657.html
3
россия
украина
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, владимир зеленский, владимир путин, украина, в мире