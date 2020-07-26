https://ria.ru/20200726/1574947669.html
Путин и Зеленский обсудили ситуацию с коронавирусом
Президенты России и Украины Владимир Путин и Владимир Зеленский во время разговора по телефону обменялись мнениями по ситуации вокруг пандемии коронавируса,... РИА Новости, 26.07.2020
2020-07-26T18:25
2020-07-26T18:25
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
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Новости
ru-RU
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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