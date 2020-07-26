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Путин и Зеленский оценили согласование мер по прекращению огня в Донбассе
Президенты Украины и РФ Владимир Зеленский и Владимир Путин во время разговора по телефону позитивно оценили согласование контактной группой дополнительных мер... РИА Новости, 26.07.2020
2020-07-26T18:20
россия
владимир зеленский
владимир путин
украина
в мире
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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353
60
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россия, владимир зеленский, владимир путин, украина, в мире

Путин и Зеленский оценили согласование мер по прекращению огня в Донбассе

18:20 26.07.2020
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин проводит оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ
Президент РФ Владимир Путин проводит оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Президенты Украины и РФ Владимир Зеленский и Владимир Путин во время разговора по телефону позитивно оценили согласование контактной группой дополнительных мер по прекращению огня в Донбассе, сообщает пресс-служба Кремля.
Телефонный разговор состоялся по инициативе украинской стороны.
"Подробно обсуждены различные аспекты урегулирования внутриукраинского кризиса. Констатирована необходимость повышения эффективности переговорных усилий в рамках минской контактной группы. Дана позитивная оценка согласованию на заседании группы 22 июля дополнительных мер по прекращению огня, которые вступают в силу с 27 июля. Акцентирована важность безусловного соблюдения этих договоренностей участниками конфликта", - говорится в сообщении.
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РоссияВладимир ЗеленскийВладимир ПутинУкраинаВ мире
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