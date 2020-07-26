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Путин раскритиковал постановление Рады о местных выборах
Президент Владимир Путин и его украинский коллега Владимир Зеленский провели телефонные переговоры, сообщили в Кремле. РИА Новости, 26.07.2020
2020-07-26T19:32
россия
владимир зеленский
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украина
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Вообще фиолетово что ему дадут или не дадут. ВВП это лицо России, общаясь с нищими пианистами он умаляет достоинство нашей страны. С этим пора заканчивать!))
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Позвонил прояснить трактовку минских соглашений?
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россия
украина
РИА Новости
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Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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60
россия, владимир зеленский, владимир путин, украина, в мире

Путин раскритиковал постановление Рады о местных выборах

18:10 26.07.2020 (обновлено: 19:32 26.07.2020)
89363
© AP Photo / Ian LangsdonПрезидент России Владимир Путин (справа) и президент Украины Владимир Зеленский на саммите в Париже
Президент России Владимир Путин (справа) и президент Украины Владимир Зеленский на саммите в Париже
© AP Photo / Ian Langsdon
МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Президент Владимир Путин и его украинский коллега Владимир Зеленский провели телефонные переговоры, сообщили в Кремле.
Разговор состоялся по инициативе Киева.
Президент Украины Владимир Зеленский
9 июня, 11:11
Зеленский сравнил конфликт в Донбассе с лабиринтом

Прекращение огня в Донбассе

Главы государств обсудили урегулирование ситуации в Донбассе. В частности, лидеры двух стран позитивно оценили принятие дополнительных мер по прекращению огня.
На этой неделе контактная группа в Минске согласовала шаги по обеспечению перемирия. Они предусматривают запрет наступательных и диверсионных действий, ведение огня, в том числе снайперского, а также размещение вооружений в населенных пунктах. Представители Донецкой и Луганской республик уже объявили о переходе к полному бессрочному прекращению огня с 27 июля.
"Подробно обсуждены различные аспекты урегулирования внутриукраинского кризиса. Констатирована необходимость повышения эффективности переговорных усилий в рамках минской контактной группы", — говорится в сообщении.
В пресс-службе офиса президента Украины также рассказали, что Путин и Зеленский затронули вопрос разминирования территорий в Донбассе и открытия новых контрольно-пропускных пунктов на линии разграничения.
В разговоре с российским коллегой Зеленский заявил о необходимости предпринять дальнейшие шаги по освобождению удерживаемых лиц.
Президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции, посвященной первой годовщине пребывания на посту
24 июля, 11:29Сказано в эфире
Зачем Зеленскому "расшифровка" Минских соглашений? Мнение политологаУкраинский лидер Владимир Зеленский заявил, что каждый пункт Минских соглашений нужно "расшифровать", чтобы Киев определился, в состоянии ли он выполнить договоренности. В эфире радио Sputnik заявление прокомментировал политолог Семен Уралов.
"Стороны также обсудили закон об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей, который находится на рассмотрении в политической подгруппе трехсторонней контактной группы, и закон о децентрализации, предусматривающий изменения в конституцию Украины", — сообщается на сайте офиса Зеленского.

Минские соглашения

Во время беседы Путин заявил, что заявления украинской стороны о безальтернативности Минских соглашений должны подкрепляться на практике. Так, например, российский лидер подчеркнул, что принятое 15 июля Верховной радой постановление о проведении местных выборов противоречит достигнутым договоренностям и ставит под угрозу перспективы урегулирования.
"Кроме того, выражена серьезная озабоченность в связи с недавними заявлениями высокопоставленных официальных лиц Украины о неприемлемости ряда положений "Комплекса мер" и необходимости его пересмотра", — рассказали в Кремле.
Министерство иностранных дел Украины
21 июля, 11:20
Глава МИД Украины назвал условие встречи Путина и Зеленского в Крыму
Отмечается, что во время разговора российская сторона подчеркнула приоритетность выполнения принятых лидерами "нормандского формата" решений, в том числе по итогам прошедшего в Париже саммита в декабре 2019 года.
Также президенты обменялись мнениями по ситуации вокруг пандемии коронавируса.
Ранее Верховная рада назначила на 25 октября очередные местные выборы, при этом на неподконтрольных Киеву территориях они не состоятся. В постановлении украинского парламента указывается, что они пройдут только после восстановления контроля над границей с Россией. Официальный представитель МИД Мария Захарова отмечала, что этот шаг можно расценить как фактический выход Украины из Минских соглашений.
В Москве неоднократно обращали внимание на то, что Киев уклоняется от выполнения своих обязательств по этим договоренностям. Российские власти подчеркивали, что реализация именно этого документа должна помочь урегулировать конфликт.
Минские соглашения
9 декабря 2019, 21:34
Минские соглашения
4691653715315156
Обсудить 47
РоссияВладимир ЗеленскийВладимир ПутинУкраинаВ мире
Популярные комментарии
Вообще фиолетово что ему дадут или не дадут. ВВП это лицо России, общаясь с нищими пианистами он умаляет достоинство нашей страны. С этим пора заканчивать!))
26 июля, 18:30
ВРВиталик Р
1291045125
Позвонил прояснить трактовку минских соглашений?
26 июля, 18:12
General2810
271023104
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