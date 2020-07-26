Путин раскритиковал постановление Рады о местных выборах

Президент России Владимир Путин (справа) и президент Украины Владимир Зеленский на саммите в Париже

© AP Photo / Ian Langsdon Президент России Владимир Путин (справа) и президент Украины Владимир Зеленский на саммите в Париже

Разговор состоялся по инициативе Киева

Прекращение огня в Донбассе

Главы государств обсудили урегулирование ситуации в Донбассе. В частности, лидеры двух стран позитивно оценили принятие дополнительных мер по прекращению огня.

На этой неделе контактная группа в Минске согласовала шаги по обеспечению перемирия. Они предусматривают запрет наступательных и диверсионных действий, ведение огня, в том числе снайперского, а также размещение вооружений в населенных пунктах. Представители Донецкой и Луганской республик уже объявили о переходе к полному бессрочному прекращению огня с 27 июля.

"Подробно обсуждены различные аспекты урегулирования внутриукраинского кризиса. Констатирована необходимость повышения эффективности переговорных усилий в рамках минской контактной группы", — говорится в сообщении.

В пресс-службе офиса президента Украины также рассказали, что Путин и Зеленский затронули вопрос разминирования территорий в Донбассе и открытия новых контрольно-пропускных пунктов на линии разграничения.

В разговоре с российским коллегой Зеленский заявил о необходимости предпринять дальнейшие шаги по освобождению удерживаемых лиц.

"Стороны также обсудили закон об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей, который находится на рассмотрении в политической подгруппе трехсторонней контактной группы, и закон о децентрализации, предусматривающий изменения в конституцию Украины", — сообщается на сайте офиса Зеленского.

Минские соглашения

Во время беседы Путин заявил, что заявления украинской стороны о безальтернативности Минских соглашений должны подкрепляться на практике. Так, например, российский лидер подчеркнул, что принятое 15 июля Верховной радой постановление о проведении местных выборов противоречит достигнутым договоренностям и ставит под угрозу перспективы урегулирования.

"Кроме того, выражена серьезная озабоченность в связи с недавними заявлениями высокопоставленных официальных лиц Украины о неприемлемости ряда положений "Комплекса мер" и необходимости его пересмотра", — рассказали в Кремле.

Отмечается, что во время разговора российская сторона подчеркнула приоритетность выполнения принятых лидерами "нормандского формата" решений, в том числе по итогам прошедшего в Париже саммита в декабре 2019 года.

Также президенты обменялись мнениями по ситуации вокруг пандемии коронавируса.

Ранее Верховная рада назначила на 25 октября очередные местные выборы, при этом на неподконтрольных Киеву территориях они не состоятся. В постановлении украинского парламента указывается, что они пройдут только после восстановления контроля над границей с Россией. Официальный представитель МИД Мария Захарова отмечала, что этот шаг можно расценить как фактический выход Украины из Минских соглашений.