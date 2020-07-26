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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200726/1574947259.html
В Британии выявили 747 новых случаев коронавируса
Число выявленных заболевших COVID-19 в Великобритании за сутки увеличилось на 747, до 299 426, говорится в переданном в РИА Новости сообщении минздрава страны. РИА Новости, 26.07.2020
2020-07-26T18:09
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
воз
великобритания
в мире
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РИА Новости
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60
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коронавирус covid-19, воз, великобритания, в мире

В Британии выявили 747 новых случаев коронавируса

18:09 26.07.2020
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© AP Photo / Frank AugsteinПолицейские возле больницы в Лондоне, Великобритания
Полицейские возле больницы в Лондоне, Великобритания
© AP Photo / Frank Augstein
ЛОНДОН, 26 июл - РИА Новости, Мария Табак. Число выявленных заболевших COVID-19 в Великобритании за сутки увеличилось на 747, до 299 426, говорится в переданном в РИА Новости сообщении минздрава страны.
Накануне прирост числа заболевших коронавирусом за сутки составлял 767.
Британские власти 17 июля приостановили публикацию ежедневной статистики о количестве смертей от коронавируса, после того как правительство дало указание пересмотреть методы подсчета данных в связи с опасениями, что цифры могли быть преувеличены. По данным на 16 июля, в стране было зарегистрировано более 45 тысяч смертей от COVID-19.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 15,5 миллиона случаев заражения, свыше 635 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Скорость распространения нового коронавируса
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19ВОЗВеликобританияВ мире
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