В Кронштадте открыли аллею героев российского флота

С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 июл - РИА Новости. Аллею героев российского флота торжественно открыли в Кронштадте в рамках первой очереди музейно-исторического парка "Остров фортов", передает корреспондент РИА Новости.
"Сегодня большой государственный праздник - День Военно-морского флота. В этот день важно начинать что-то новое - открытие аллеи героев - этот проект должен развиваться и быть на таком уровне, чтобы через 300 лет всех тех, кто организовывал этот парк, вспоминали также как Петра Первого, который основал российский флот", - сообщил на открытии первый замминистра обороны РФ Руслан Цаликов.
Для оформления аллеи было сформулировано 11 тем из истории отечественного ВМФ и даны имена героев флота, которые были выбраны путем голосования в интернете. Например, у площадки имени адмиралов Беллинсгаузена и Лазарева представлена скульптора, посвященная открытию Антарктиды.
"Команда парка делала все возможное, чтобы приурочить открытие аллеи ко дню ВМФ. Всего планируется оформить более 100 гектаров и 32 объекта, посвящённых истории флота. Также Минкульт осуществляет реставрацию трех фортов Кронштадта, они должны быть отреставрированы и музеефицированы. Окончание проекта планируется в 2024 году", - сообщила куратор проекта Ксения Шойгу.
По ее словам, меценаты также планируют внести свою лепту в развитие самого большого в России тематического парка "Остров фортов", посвящённого истории флота - должны открыться музей, канатная дорога, океанариум и гостиница.
"Открытие аллеи это правильное развитие парка, пусть проект продолжается дальше, он сделан неформально и правильно", - добавил заместитель главнокомандующего ВМФ Владимир Касатонов.
Как сообщает дирекция парка, отдельная тематическая зона аллеи не персонализирована. Она посвящена современному этапу развития ВМФ и рассказывает о настоящем и будущем Балтийского, Северного, Тихоокеанского, Черноморского флотов и Каспийской флотилии России.