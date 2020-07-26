В Кронштадте открыли аллею героев российского флота

"Команда парка делала все возможное, чтобы приурочить открытие аллеи ко дню ВМФ. Всего планируется оформить более 100 гектаров и 32 объекта, посвящённых истории флота. Также Минкульт осуществляет реставрацию трех фортов Кронштадта, они должны быть отреставрированы и музеефицированы. Окончание проекта планируется в 2024 году", - сообщила куратор проекта Ксения Шойгу.