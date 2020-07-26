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ТЭЦ в Советской Гавани введут в эксплуатацию в сентябре
Новую ТЭЦ в Советской Гавани Хабаровского края введут в эксплуатацию в сентябре 2020 года, на объекте, где сейчас проходят пусконаладочные работы, побывал врио... РИА Новости, 26.07.2020
2020-07-26T17:58
михаил дегтярев
русгидро
советская гавань
хабаровский край
экономика
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михаил дегтярев, русгидро, советская гавань, хабаровский край, экономика

ТЭЦ в Советской Гавани введут в эксплуатацию в сентябре

17:58 26.07.2020
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© РИА Новости / Евгений Епанчинцев / Перейти в фотобанкСотрудник ТЭЦ за пультом управления
Сотрудник ТЭЦ за пультом управления
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
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Сотрудник ТЭЦ за пультом управления. Архивное фото
ХАБАРОВСК, 26 июл - РИА Новости. Новую ТЭЦ в Советской Гавани Хабаровского края введут в эксплуатацию в сентябре 2020 года, на объекте, где сейчас проходят пусконаладочные работы, побывал врио губернатора региона Михаил Дегтярёв, сообщила пресс-служба губернатора.
Отмечается, что в рамках рабочей поездки в Советско-Гаванский муниципальный район врио губернатора края осмотрел социальные и коммунальные объекты, а также встретился с жителями.
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Первым пунктом рабочей поездки стала Совгаванская ТЭЦ, строительство которой завершает компания "Русгидро".
"Сегодня на теплоэлектроцентрали ведутся пусконаладочные работы. ТЭЦ - стратегический объект для всей коммунальной энергетики района. Ввод в эксплуатацию, который намечен на сентябрь 2020 года, обеспечит централизованную тепловую генерацию домов и социальных объектов города Советская Гавань", - говорится в сообщении.
Отмечается, что ввод новой ТЭЦ позволит постепенно отказаться от неэффективных котельных, работающих на жидком топливе. Кроме того, в квартиры горожан круглогодично будет поступать горячая вода от централизованного источника. Сегодня котельные района работают только в период отопительного сезона.
Врио губернатора подчеркнул, что правительство региона проследит за тем, чтобы с вводом новой ТЭЦ тарифы для населения были снижены. Кроме того, власти проконтролируют, чтобы к сентябрю в городе завершилось благоустройство территории, восстановлено асфальтовое покрытие в тех местах, где пришлось прокладывать магистральный трубопровод.
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"Инвестор планирует все свои расходы по максимуму включить в тариф. Но его величину устанавливает краевой комитет по ценам и тарифам. Мы тщательно проследим за проведением всех расчетов, чтобы в конечном итоге выиграли жители, но при этом и энергетики не обиделись. Они вложили большие деньги в строительство", - приводятся в сообщении слова Дегтярёва.
Ранее сообщалось, что ТЭЦ в Советской Гавани должна сменить устаревшую Майскую ГРЭС, которая была введена в эксплуатацию еще в 1938 году. К реализации проекта "Русгидро" приступило в августе 2013 года, а через год стартовало строительство. Отмечается, что первоначально ТЭЦ должны были построить в 2016 году, но сроки неоднократно переносились из-за корректировок в проектно-сметной документации. Назывался 2019-й, а затем 2020 год.
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Михаил ДегтяревРусГидроСоветская ГаваньХабаровский крайЭкономика
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