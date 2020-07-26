ТЭЦ в Советской Гавани введут в эксплуатацию в сентябре

ХАБАРОВСК, 26 июл - РИА Новости. Новую ТЭЦ в Советской Гавани Хабаровского края введут в эксплуатацию в сентябре 2020 года, на объекте, где сейчас проходят пусконаладочные работы, побывал врио губернатора региона Михаил Дегтярёв, сообщила пресс-служба губернатора.

Отмечается, что в рамках рабочей поездки в Советско-Гаванский муниципальный район врио губернатора края осмотрел социальные и коммунальные объекты, а также встретился с жителями.

Первым пунктом рабочей поездки стала Совгаванская ТЭЦ, строительство которой завершает компания "Русгидро".

"Сегодня на теплоэлектроцентрали ведутся пусконаладочные работы. ТЭЦ - стратегический объект для всей коммунальной энергетики района. Ввод в эксплуатацию, который намечен на сентябрь 2020 года, обеспечит централизованную тепловую генерацию домов и социальных объектов города Советская Гавань", - говорится в сообщении.

Отмечается, что ввод новой ТЭЦ позволит постепенно отказаться от неэффективных котельных, работающих на жидком топливе. Кроме того, в квартиры горожан круглогодично будет поступать горячая вода от централизованного источника. Сегодня котельные района работают только в период отопительного сезона.

Врио губернатора подчеркнул, что правительство региона проследит за тем, чтобы с вводом новой ТЭЦ тарифы для населения были снижены. Кроме того, власти проконтролируют, чтобы к сентябрю в городе завершилось благоустройство территории, восстановлено асфальтовое покрытие в тех местах, где пришлось прокладывать магистральный трубопровод.

"Инвестор планирует все свои расходы по максимуму включить в тариф. Но его величину устанавливает краевой комитет по ценам и тарифам. Мы тщательно проследим за проведением всех расчетов, чтобы в конечном итоге выиграли жители, но при этом и энергетики не обиделись. Они вложили большие деньги в строительство", - приводятся в сообщении слова Дегтярёва.