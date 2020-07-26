Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200726/1574946621.html
В Пензе загорелась пекарня
Пожар площадью в тысячу квадратных метров произошел на территории пекарни в Пензе, есть угроза распространения огня, сообщили в МЧС России. РИА Новости, 26.07.2020
2020-07-26T17:42
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
пенза
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/155252/85/1552528533_0:158:3077:1889_1400x0_80_0_0_f98a317e509c5e945289a8e23eb1bcc6.jpg
пенза
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn22.img.ria.ru/images/155252/85/1552528533_0:158:3077:1889_1400x0_80_0_0_f98a317e509c5e945289a8e23eb1bcc6.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/155252/85/1552528533_174:0:2903:2047_1400x0_80_0_0_6e13ade95304871df0417cf9e197639b.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/155252/85/1552528533_515:0:2562:2047_1400x0_80_0_0_5a55b92ef8fcffe37675e897e400d5f6.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), пенза, происшествия

В Пензе загорелась пекарня

17:42 26.07.2020
432
© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкРаботник пожарной службы МЧС
Работник пожарной службы МЧС
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Перейти в фотобанк
Работник пожарной службы МЧС. Архивное фото
МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Пожар площадью в тысячу квадратных метров произошел на территории пекарни в Пензе, есть угроза распространения огня, сообщили в МЧС России.
Пожар по второму рангу произошел на территории пекарни "Канаевский хлеб завод".
"На данный момент площадь пожара 1000 квадратных метров", - отметили в МЧС России.
Отмечается, что есть угроза распространения огня на близстоящее складское помещение. К ликвидации от МЧС России привлечены 18 человек и семь единиц техники, идет наращивание группировки.
013014
Обсудить 0
МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)ПензаПроисшествия
Рекомендуем
ВРИО губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев общается с митингующими
Дегтярев оценил число участников митинга в Хабаровске
Мужчина на побережье в городе в Корпус-Кристи, Техас, где бушует ураган Ханна
В Техасе около 275 тысяч домов остались без света из-за урагана "Ханна"
Сотрудник ТЭЦ за пультом управления
ТЭЦ в Советской Гавани введут в эксплуатацию в сентябре
Информационный дорожный знак на Ленинградском шоссе на въезде в город Химки
В Химках эвакуировали три жилых дома из-за сообщений о "минировании"
Нашивка на рукаве сотрудника полиции
В Новосибирске выясняют обстоятельства массовой драки у общежития
Пассажирский самолет
Вывозной рейс из Алма-Аты доставил в Москву 136 россиян
Международный аэропорт Краснодар
Аэропорт Краснодара не подтвердил проверку данных об угрозе минирования
Автомобиль скорой помощи в Москве
В Москве один человек пострадал в ДТП с участием маршрутки и такси
Нашивка на рукаве сотрудника полиции
Новосибирский суд арестовал предполагаемых террористов
Американская телеведущая Виктория Прайс
В США зрительница помогла телеведущей диагностировать рак
Врио губернатора Хабаровского края М. Дегтярев
Дегтярев пообещал, что хабаровские школьники 1 сентября сядут за парты
Фельдшер станции скорой медицинской помощи
В Туве один ребенок погиб и шесть пострадали в ДТП
Полицейские возле больницы в Лондоне, Великобритания
В Британии выявили 747 новых случаев коронавируса
Схематическое изображение Аллеи героев в Кронштадте
В Кронштадте открыли аллею героев российского флота
Глава Министерства финансов США Стивен Мнучин. Архивное фото
США планируют выделить на поддержку экономики еще триллион долларов
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:39Вильфанд предупредил о наступлении в России самой жаркой пятидневки года
01:32В России стала возможной регистрация географического указания продуктов
01:29Бородина прокомментировала слухи о появлении Гузеевой в "Доме-2"
01:23В Донбассе вступают в силу дополнительные меры прекращения огня
01:16СМИ: США могут ввести санкции против Хафтара из-за нефти
01:01Опубликовано видео спасения тонувшей пермячки живой цепью из 30 человек
00:57Счетная палата проверила расходы Минкомсвязи
00:50Названо заболевание, повышающее риск смерти при коронавирусе в 12 раз
00:38Названы европейские страны с самым доступным бензином
00:25Дегтярев сохраняет возможность полета в космос, сообщили в "КосмоКурсе"
00:18В Петербурге открываются частные музеи, рестораны, ТЦ и аквапарки
00:12В центре "Вектор" начинается испытание на добровольцах вакцины от COVID
00:09Вильфанд предупредил о резком похолодании в центре Европейской России
23:50Бэнкси пожертвовал серию картин благотворительному аукциону
23:37В Москве умерли 13 пациентов с коронавирусом
23:28В Марокко закроют восемь городов из-за ситуации с коронавирусом
23:27Греция проведет военные учения вблизи спорных с Турцией территорий
23:18Байден опережает Трампа по голосам в трех ключевых штатах, показал опрос
23:05Турция поприветствовала прекращение огня в Донбассе
22:57Стоимость биткоина превысила психологическую отметку в $10 тысяч
Лента новостейМолния