https://ria.ru/20200726/1574946621.html
В Пензе загорелась пекарня
Пожар площадью в тысячу квадратных метров произошел на территории пекарни в Пензе, есть угроза распространения огня, сообщили в МЧС России. РИА Новости, 26.07.2020
2020-07-26T17:42
2020-07-26T17:42
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
пенза
происшествия
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пенза
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn22.img.ria.ru/images/155252/85/1552528533_0:158:3077:1889_1400x0_80_0_0_f98a317e509c5e945289a8e23eb1bcc6.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), пенза, происшествия