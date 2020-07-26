Дегтярев оценил число участников митинга в Хабаровске

Дегтярев вернулся в Хабаровск из поездки по Ванинскому и Совгаванскому району поздно вечером в воскресенье и решил поговорить с людьми. Однако значительная часть митингующих уже разошлась, на площади находились также журналисты.

Ранее мэрия сообщала о том, что 25 июня участие в несанкционированной акции приняли 6,5 тысяч человек. Представитель силовых структур сообщил РИА Новости о 8 тысячах участников.

"Я видел много видео, где визуально меньше, где визуально больше. Я не владею технологией подсчета. Могу сказать, что оценки разнятся. Мне очень не нравится, что некоторые СМИ, так называемые либеральные СМИ, умножают все на 10. Давайте будем объективны. По моей оценке, это тысяч десять", - сказал Дегтярев.

Он отметил, что много людей действительно негодуют из-за задержания Сергея Фургала.

"Я к нему (Фургалу – ред.) отношусь с огромной симпатией. Не верю в обвинения. Надеюсь на открытый суд, но как должностное лицо больше ничего комментировать не могу", - подчеркнул Дегтярев.

В понедельник президент Владимир Путин назначил врио губернатора Хабаровского края Дегтярева, во вторник он прибыл в Хабаровск и был представлен кабинету министров края. Фургал, который подозревается в причастности к ОПГ и заказным убийствам предпринимателей в 2000-х годах, снят с поста губернатора "в связи с утратой доверия".