https://ria.ru/20200726/1574946553.html
Дегтярев оценил число участников митинга в Хабаровске
Виро губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев оценил количество участников субботнего митинга в Хабаровске в поддержку экс-главы региона Сергея Фургала в... РИА Новости, 26.07.2020
2020-07-26T17:40
2020-07-26T17:40
сергей фургал
михаил дегтярев
хабаровск
хабаровский край
общество
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Von Stirliz
Смысла бузить нет никакого: все делается по стандартной процедуре.Обвинения не по экономической статье, так что речи о домашнем аресте быть не может. Но обвинения придется чётко доказывать: Фургал имеет право требовать присяжных. Закрывать процесс не будут - там чистая уголовщина, ни гостайн, ни интима. Верят в виновность Фургала хабаровчане или нет не имеет никакого значения - в виновность Чикатило его родная жена не верила. Это не вопрос веры. Дегтярева прислали,как временную фигуру, никто не заставляет его избирать. Так что надо кончать ваньку валять на улицах. Будет процесс, всё услышите и вот по итогам и будете высказывать свое мнение. А сейчас - всё это бла-бла.
18
Себекхотеп III
А мне интересно, все эти десять тысяч за убийцу ваще работают. А то получается они каждый день митингуют, это чё на работе прогуливают?
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хабаровск
хабаровский край
РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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сергей фургал, михаил дегтярев, хабаровск, хабаровский край, общество
ХАБАРОВСК, 26 июл - РИА Новости.
Виро губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев
оценил количество участников субботнего митинга в Хабаровске
в поддержку экс-главы региона Сергея Фургала
в 10 тысяч человек, об этом он сообщил журналистам в воскресенье.
Дегтярев вернулся в Хабаровск из поездки по Ванинскому и Совгаванскому району поздно вечером в воскресенье и решил поговорить с людьми. Однако значительная часть митингующих уже разошлась, на площади находились также журналисты.
Ранее мэрия сообщала о том, что 25 июня участие в несанкционированной акции приняли 6,5 тысяч человек. Представитель силовых структур сообщил РИА Новости о 8 тысячах участников.
"Я видел много видео, где визуально меньше, где визуально больше. Я не владею технологией подсчета. Могу сказать, что оценки разнятся. Мне очень не нравится, что некоторые СМИ, так называемые либеральные СМИ, умножают все на 10. Давайте будем объективны. По моей оценке, это тысяч десять", - сказал Дегтярев.
Он отметил, что много людей действительно негодуют из-за задержания Сергея Фургала.
"Я к нему (Фургалу – ред.) отношусь с огромной симпатией. Не верю в обвинения. Надеюсь на открытый суд, но как должностное лицо больше ничего комментировать не могу", - подчеркнул Дегтярев.
В понедельник президент Владимир Путин назначил врио губернатора Хабаровского края Дегтярева, во вторник он прибыл в Хабаровск и был представлен кабинету министров края. Фургал, который подозревается в причастности к ОПГ и заказным убийствам предпринимателей в 2000-х годах, снят с поста губернатора "в связи с утратой доверия".
В Хабаровске с 11 июля начались несанкционированные митинги в поддержку Фургала, сейчас к ним присоединились и другие города. Акции в Хабарвоске проходят на фоне роста заболевших коронавирусом. Они собирают от 100 до нескольких тысяч человек. Самый массовый митинг был 11 июня, он собрал 12 тысяч человек.