В США зрительница помогла телеведущей диагностировать рак

ВАШИНГТОН, 26 июл — РИА Новости. Телеведущая американского телеканала WFLA во Флориде Виктория Прайс поблагодарила телезрительницу, которая помогла ей диагностировать рак.
"Она увидела опухоль на моей шее. Сказала, что это напоминает ей о ее собственном случае", — написала Прайс в Twitter.
A bit of ~personal news~ to share.— victoria price (@WFLAVictoria) July 23, 2020
Turns out, I have cancer. And I owe it to one of our wonderful @WFLA viewers for bringing it to my attention.
I’ll be off work for a bit after tomorrow, but I’ll see y’all soon 🥰 pic.twitter.com/UMsoj2SjtM
Журналистка рассказала, что получила письмо от зрительницы в июне. Из-за пандемии коронавируса провести диагностику было затруднительно. Позже выяснилось, что это действительно был рак.
"Доктор говорит, что опухоль распространяется, но не слишком быстро, так что мы надеемся, что это будет первая и последняя операция", — отметила она.
Прайс предполагает, что без внимательной телезрительницы до сих могла бы не знать о своем заболевании.
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