https://ria.ru/20200726/1574946015.html
Мясников назвал четыре ключевых показателя здоровья человека
Врач Александр Мясников в эфире телеканала "Россия 1" перечислил критерии, по которым можно определить здоровье человека. РИА Новости, 26.07.2020
2020-07-26T17:13
2020-07-26T17:27
александр мясников (врач)
здоровье - общество
общество
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https://ria.ru/20200724/1574829596.html
Andry Nosh
Птица-говорун. Много и ниачом
102
zelenaya.10
А много и "абавсем" только с каждым конкретно. Он прав, как бы противно Вам не было))
42
26
РИА Новости
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ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/05/16/1571840096_0:210:2894:1838_1400x0_80_0_0_75ae4985d256b5faeba0c5486cf04b35.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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александр мясников (врач), здоровье - общество, общество