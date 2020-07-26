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Мясников назвал четыре ключевых показателя здоровья человека
Врач Александр Мясников в эфире телеканала "Россия 1" перечислил критерии, по которым можно определить здоровье человека. РИА Новости, 26.07.2020
2020-07-26T17:27
александр мясников (врач)
здоровье - общество
общество
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353
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александр мясников (врач), здоровье - общество, общество

Мясников назвал четыре ключевых показателя здоровья человека

17:13 26.07.2020 (обновлено: 17:27 26.07.2020)
383851
© РИА Новости / Владимир ПесняГлавный врач городской клинической больницы №71 имени М. Е. Жадкевича Александр Мясников
Главный врач городской клинической больницы №71 имени М. Е. Жадкевича Александр Мясников
© РИА Новости / Владимир Песня
МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Врач Александр Мясников в эфире телеканала "Россия 1" перечислил критерии, по которым можно определить здоровье человека.
В названный им "смертельный квартет" вошли:
артериальное давление;
уровень холестерина в крови;
показатель сахара;
обхват талии.
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На последнем показателе он остановился более детально. Как отметил Мясников, для мужчин этот параметр не должен превышать 102 сантиметра, для женщин — 88 сантиметров.
Он добавил, что куда внимательнее толстых к этому критерию должны относиться худые люди с большим животом. По словам Мясникова, объем талии выше нормы является фактором риска возникновения инфаркта, инсульта, рака и диабета.
48577403157196
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Александр Мясников (врач)Здоровье - ОбществоОбщество
Популярные комментарии
Птица-говорун. Много и ниачом
26 июля, 17:55
Andry Nosh
57900036
А много и "абавсем" только с каждым конкретно. Он прав, как бы противно Вам не было))
26 июля, 19:09
zelenaya.10
28200012
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