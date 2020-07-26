https://ria.ru/20200726/1574945918.html
Дегтярев пообещал, что хабаровские школьники 1 сентября сядут за парты
Учебный год для школьников Хабаровского края начнется в обычном формате - 1 сентября дети сядут за парты, сообщил врио губернатора Хабаровского края Михаил... РИА Новости, 26.07.2020
2020-07-26T17:10
2020-07-26T17:10
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
анна попова
михаил дегтярев
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
хабаровск
хабаровский край
образование - общество
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хабаровск
хабаровский край
РИА Новости
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/07/1a/1574930211_0:0:1544:870_1400x0_80_0_0_15edf2e2459d2cbfee372240eb7123d5.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, анна попова, михаил дегтярев, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), хабаровск, хабаровский край, образование - общество