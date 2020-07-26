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Дегтярев пообещал, что хабаровские школьники 1 сентября сядут за парты
Учебный год для школьников Хабаровского края начнется в обычном формате - 1 сентября дети сядут за парты, сообщил врио губернатора Хабаровского края Михаил... РИА Новости, 26.07.2020
2020-07-26T17:10
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, анна попова, михаил дегтярев, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), хабаровск, хабаровский край, образование - общество

Дегтярев пообещал, что хабаровские школьники 1 сентября сядут за парты

17:10 26.07.2020
287
© РИА Новости / РИА Новости / Перейти в фотобанкВрио губернатора Хабаровского края М. Дегтярев
Врио губернатора Хабаровского края М. Дегтярев
© РИА Новости / РИА Новости
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Врио губернатора Хабаровского края М. Дегтярев. Архивное фото
ХАБАРОВСК, 26 июл - РИА Новости. Учебный год для школьников Хабаровского края начнется в обычном формате - 1 сентября дети сядут за парты, сообщил врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев митингующим на площади Ленина.
Ранее сообщалось, что Дегтярев в воскресенье поздно вечером вернулся в Хабаровск из поездки по Ванинскому и Совгаванскому районам и решил выйти к жителям края. К тому времени митинг закончился, и многие уже разошлись.
"Первого сентября пойдем все в школы. Первого сентября учебный год будет начат по расписанию в очном формате", - сказал Дегтярев.
Он отметил, что детские лагеря откроют в ближайшее время в две смены. "Это безопаснее, чем дети без присмотра, пока родители работают. С Анной Юрьевной Поповой (глава Роспотребнадзора РФ - ред) я это обсудил", - сказал врио губернатора.
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Коронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Анна ПоповаМихаил ДегтяревФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)ХабаровскХабаровский крайОбразование - Общество
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