https://ria.ru/20200726/1574945789.html
В Техасе около 275 тысяч домов остались без света из-за урагана "Ханна"
Около 275 тысяч домов и предприятий остаются без электричества в Техасе из-за урагана "Ханна", сообщил профильный портал poweroutage.us. РИА Новости, 26.07.2020
2020-07-26T17:23
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