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В Техасе около 275 тысяч домов остались без света из-за урагана "Ханна"
Около 275 тысяч домов и предприятий остаются без электричества в Техасе из-за урагана "Ханна", сообщил профильный портал poweroutage.us. РИА Новости, 26.07.2020
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В Техасе около 275 тысяч домов остались без света из-за урагана "Ханна"

17:23 26.07.2020
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© AP Photo / Eric GayМужчина на побережье в городе в Корпус-Кристи, Техас, где бушует ураган "Ханна"
Мужчина на побережье в городе в Корпус-Кристи, Техас, где бушует ураган Ханна
© AP Photo / Eric Gay
Мужчина на побережье в городе в Корпус-Кристи, Техас, где бушует ураган "Ханна"
ВАШИНГТОН, 26 июл - РИА Новости. Около 275 тысяч домов и предприятий остаются без электричества в Техасе из-за урагана "Ханна", сообщил профильный портал poweroutage.us.
По его данным, на почти 12 миллионов клиентов в Техасе на утро воскресенья регистрируется 276 120 отключенных потребителей.
Ураган достиг побережья Техаса в субботу со скоростью ветра до 150 километров в час, а в воскресенье ослаб до тропического шторма. Основной опасностью "Ханны" остаются ливневые дожди, которые могут привести к локальным наводнениям.
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