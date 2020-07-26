https://ria.ru/20200726/1574945712.html
В Химках эвакуировали три жилых дома из-за сообщений о "минировании"
Неизвестный сообщил о "минировании" домов в подмосковных Химках, были эвакуированы 150 человек, вызов оказался ложным, сообщил РИА Новости представитель... РИА Новости, 26.07.2020
2020-07-26T17:00
2020-07-26T17:00
московская область (подмосковье)
химки
происшествия
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https://ria.ru/20200725/1574897063.html
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ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
московская область (подмосковье), химки, происшествия