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В Химках эвакуировали три жилых дома из-за сообщений о "минировании"
Неизвестный сообщил о "минировании" домов в подмосковных Химках, были эвакуированы 150 человек, вызов оказался ложным, сообщил РИА Новости представитель... РИА Новости, 26.07.2020
2020-07-26T17:00
московская область (подмосковье)
химки
происшествия
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московская область (подмосковье), химки, происшествия

В Химках эвакуировали три жилых дома из-за сообщений о "минировании"

17:00 26.07.2020
1418
© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в фотобанкИнформационный дорожный знак на Ленинградском шоссе на въезде в город Химки
Информационный дорожный знак на Ленинградском шоссе на въезде в город Химки
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Неизвестный сообщил о "минировании" домов в подмосковных Химках, были эвакуированы 150 человек, вызов оказался ложным, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб.
"Поступило анонимное сообщение о "минировании" домов в Левоборежном микрорайоне городского округа Химки", - сказал собеседник агентства.
По его словам, из трех домов по улице Зеленая эвакуировали 150 человек, из них 30 детей.
"Дома обследованы. Вызов ложный", - отметил собеседник.
В аэропорту Хабаровска
25 июля, 05:51
В Хабаровске эвакуировали аэропорт из-за сообщения о "минировании"
001142
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Московская область (Подмосковье)ХимкиПроисшествия
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