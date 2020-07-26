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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200726/1574945520.html
В Японии число случаев COVID-19 превысило 31,3 тысячи
Общее число выявленных заражений коронавирусом в Японии с учетом 712 инфицированных на круизном судне Diamond Princess, которое стояло на карантине у японской... РИА Новости, 26.07.2020
2020-07-26T16:56
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
воз
япония
фукуока (город)
токио
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япония
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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коронавирус covid-19, воз, япония, фукуока (город), токио

В Японии число случаев COVID-19 превысило 31,3 тысячи

16:56 26.07.2020
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© AP Photo / Koji SasaharaПрохожие в защитных масках на улице Токио, Япония
Прохожие в защитных масках на улице Токио, Япония
© AP Photo / Koji Sasahara
Прохожие в защитных масках на улице Токио, Япония. Архивное фото
ТОКИО, 26 июл – РИА Новости. Общее число выявленных заражений коронавирусом в Японии с учетом 712 инфицированных на круизном судне Diamond Princess, которое стояло на карантине у японской Йокогамы в феврале, превысило 31,3 тысячи человек: за сутки в стране было выявлено 825 новых случаев COVID-19.
По данным телеканала NHK, наибольшее число новых заражений подтверждено в Токио (239 человек) и Осаке (141 человек). Также значительный рост числа инфицированных наблюдается в префектурах Аити (80 человек) и Фукуока (90 человек).
За все время эпидемии скончались 1011 человек. Состояние еще 66 человек оценивается как тяжелое. Выздоровел 22 421 человек.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 15,5 миллиона случаев заражения, свыше 635 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19ВОЗЯпонияФукуока (город)Токио
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