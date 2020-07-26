https://ria.ru/20200726/1574945494.html
В Туве один ребенок погиб и шесть пострадали в ДТП
В Туве в аварии с участием легкового авто пострадали шестеро детей, один ребенок умер, сообщили в пресс-службе МЧС. РИА Новости, 26.07.2020
2020-07-26T16:56
2020-07-26T17:18
республика тыва
происшествия
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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республика тыва, происшествия
МОСКВА/КРАСНОЯРСК, 26 июл — РИА Новости.
В Туве в аварии с участием легкового авто пострадали шестеро детей, один ребенок умер, сообщили в пресс-службе МЧС
.
ДТП произошло на территории Кызылского района
. Легковой автомобиль опрокинулся, при этом, по предварительным данным, погиб один ребенок, еще шестеро детей и двое взрослых пострадали.
Все дети, как предполагается, — граждане Киргизии.
Отмечается, что список пострадавших и диагноз уточняются.
На месте аварии работают 22 спасателя и девять единиц техники.
В региональном главке МВД добавили, что авария произошла на 48-м километре автодороги Кызыл — Эрзин, вблизи села Целинное. По данным ведомства, опрокинулся минивен Toyota Alphard, за рулем которого была женщина 1984 года рождения.
Предположительно, в машине ехали родственники с отдыха. Всего их было 10 человек — трое взрослых и семь детей.
Пострадавших доставили в больницу. Погибшему ребенку было пять лет.