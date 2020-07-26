В Туве один ребенок погиб и шесть пострадали в ДТП

МОСКВА/КРАСНОЯРСК, 26 июл — РИА Новости. В Туве в аварии с участием легкового авто пострадали шестеро детей, один ребенок умер, сообщили в пресс-службе В Туве в аварии с участием легкового авто пострадали шестеро детей, один ребенок умер, сообщили в пресс-службе МЧС

ДТП произошло на территории Кызылского района . Легковой автомобиль опрокинулся, при этом, по предварительным данным, погиб один ребенок, еще шестеро детей и двое взрослых пострадали.

Все дети, как предполагается, — граждане Киргизии.

Отмечается, что список пострадавших и диагноз уточняются.

На месте аварии работают 22 спасателя и девять единиц техники.

В региональном главке МВД добавили, что авария произошла на 48-м километре автодороги Кызыл — Эрзин, вблизи села Целинное. По данным ведомства, опрокинулся минивен Toyota Alphard, за рулем которого была женщина 1984 года рождения.

Предположительно, в машине ехали родственники с отдыха. Всего их было 10 человек — трое взрослых и семь детей.

Пострадавших доставили в больницу. Погибшему ребенку было пять лет.