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В Туве один ребенок погиб и шесть пострадали в ДТП
В Туве в аварии с участием легкового авто пострадали шестеро детей, один ребенок умер, сообщили в пресс-службе МЧС. РИА Новости, 26.07.2020
2020-07-26T17:18
республика тыва
происшествия
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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60
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РИА Новости
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60
республика тыва, происшествия

В Туве один ребенок погиб и шесть пострадали в ДТП

16:56 26.07.2020 (обновлено: 17:18 26.07.2020)
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© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкФельдшер станции скорой медицинской помощи
Фельдшер станции скорой медицинской помощи
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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Фельдшер станции скорой медицинской помощи. Архивное фото
МОСКВА/КРАСНОЯРСК, 26 июл — РИА Новости. В Туве в аварии с участием легкового авто пострадали шестеро детей, один ребенок умер, сообщили в пресс-службе МЧС.
ДТП произошло на территории Кызылского района. Легковой автомобиль опрокинулся, при этом, по предварительным данным, погиб один ребенок, еще шестеро детей и двое взрослых пострадали.
Все дети, как предполагается, — граждане Киргизии.
Отмечается, что список пострадавших и диагноз уточняются.
На месте аварии работают 22 спасателя и девять единиц техники.
В региональном главке МВД добавили, что авария произошла на 48-м километре автодороги Кызыл — Эрзин, вблизи села Целинное. По данным ведомства, опрокинулся минивен Toyota Alphard, за рулем которого была женщина 1984 года рождения.
Предположительно, в машине ехали родственники с отдыха. Всего их было 10 человек — трое взрослых и семь детей.
Пострадавших доставили в больницу. Погибшему ребенку было пять лет.
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Проголосовали:8167
25 февраля, 09:31
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Республика ТываПроисшествия
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