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СМИ рассказали подробности инцидента с иранским лайнером
Американские истребители дважды за шесть минут помешали пассажирскому лайнеру иранской авиакомпании Mahan Air во время инцидента в четверг, сообщает телеканал... РИА Новости, 26.07.2020
2020-07-26T16:54
тегеран (город)
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
60
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РИА Новости
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тегеран (город), иран, сша, бейрут, в мире

СМИ рассказали подробности инцидента с иранским лайнером

16:54 26.07.2020
2353
© Фото : BoeingМодернизированный истребитель ВВС США F-15EX
Модернизированный истребитель ВВС США F-15EX
© Фото : Boeing
МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Американские истребители дважды за шесть минут помешали пассажирскому лайнеру иранской авиакомпании Mahan Air во время инцидента в четверг, сообщает телеканал Press TV со ссылкой на источники.
Ранее сообщалось о сближении истребителей с иранским пассажирским самолетом авиакомпании Mahan Air, летевшим из Тегерана в Бейрут. Инцидент произошел над районом Эт-Танф на территории Сирии, где расположены американские силы. Иранские СМИ сообщали о нескольких пострадавших, когда пилот самолета пытался уйти от столкновения с истребителями.
Иранский самолет после столкновения с предполагаемым американским истребителем
24 июля, 08:33
Опубликовано видео перехвата иранского лайнера американским истребителем
Согласно источникам канала, первый раз американские истребители помешали лайнеру, когда иранский самолет летел над стратегическим сирийским регионом эт-Танф, недалеко от границы Сирии с Иорданией и Ираком.
"Второй раз (истребители) помешали самолету над сирийско-ливанской границей", - добавили источники.
Телеканал отмечает, что пилот авиалайнера был вынужден сбросить высоту, чтобы избежать столкновения с американскими военными самолетами над сирийско-ливанской границей.
Источник сообщил, что F-15 подлетели близко к иранскому самолету в небе над Ливаном, когда он сбрасывал высоту, приближаясь к аэропорту Бейрута.
Организация гражданской авиации Ирана сообщила, что Иран официально заявил о протесте Совету ИКАО, потребовав незамедлительного изучения ситуации вокруг сближения американских истребителей с иранским пассажирским самолетом
Истребитель ВВС США F-15E Strike Eagle на авиабазе Инджирлик, Турция
24 июля, 16:42
Mahan Air прокомментировала инцидент с истребителем США
03017310
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Тегеран (город)ИранСШАБейрутВ мире
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