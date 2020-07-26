СМИ рассказали подробности инцидента с иранским лайнером

"Второй раз (истребители) помешали самолету над сирийско-ливанской границей", - добавили источники.

Телеканал отмечает, что пилот авиалайнера был вынужден сбросить высоту, чтобы избежать столкновения с американскими военными самолетами над сирийско-ливанской границей.