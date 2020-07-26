В Берлине начали расследование после наезда автомобиля на толпу людей

Автомобиль съехал с дороги и выехал на тротуар рядом с Харденбергплатц в районе Шарлоттенбург в Берлине

Автомобиль съехал с дороги и выехал на тротуар рядом с Харденбергплатц в районе Шарлоттенбург в Берлине

МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Криминальная полиция Криминальная полиция Берлина ведет расследование в отношении 24-летнего водителя автомобиля, наехавшего на группу людей, по подозрению в покушении на убийство и в опасном вмешательстве в дорожное движение, говорится в сообщении берлинской полиции.

В воскресенье утром легковой автомобиль съехал с дороги и наехал на группу людей в Берлине, в результате инцидента пострадали не менее семи человек. На место прибыли 60 сотрудников пожарной службы, были задействованы спасательные вертолеты.

"Криминальная полиция ведет в отношении 24-летнего водителя, который сегодня утром ранил семь человек на Харденбергплатц, расследование по подозрению в покушении на убийство и в опасном вмешательстве в дорожное движение", - сообщила полиция Берлина в Twitter.

В то же время местная пресса информирует, что, по словам представителя полиции, водитель автомобиля, ехавший, предположительно, с высокой скоростью, хотел повернуть, однако потерял контроль и врезался в тротуар. Отмечается, что речь идет об автомобиле марки Mercedes с эстонскими номерами.