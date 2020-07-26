https://ria.ru/20200726/1574944972.html
В Берлине начали расследование после наезда автомобиля на толпу людей
Криминальная полиция Берлина ведет расследование в отношении 24-летнего водителя автомобиля, наехавшего на группу людей, по подозрению в покушении на убийство и РИА Новости, 26.07.2020
2020-07-26T16:36
2020-07-26T16:36
берлин (город)
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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берлин (город), в мире
МОСКВА, 26 июл - РИА Новости.
Криминальная полиция Берлина
ведет расследование в отношении 24-летнего водителя автомобиля, наехавшего на группу людей, по подозрению в покушении на убийство и в опасном вмешательстве в дорожное движение, говорится в сообщении берлинской полиции.
В воскресенье утром легковой автомобиль съехал с дороги и наехал на группу людей в Берлине, в результате инцидента пострадали не менее семи человек. На место прибыли 60 сотрудников пожарной службы, были задействованы спасательные вертолеты.
"Криминальная полиция ведет в отношении 24-летнего водителя, который сегодня утром ранил семь человек на Харденбергплатц, расследование по подозрению в покушении на убийство и в опасном вмешательстве в дорожное движение", - сообщила полиция Берлина в Twitter.
В то же время местная пресса информирует, что, по словам представителя полиции, водитель автомобиля, ехавший, предположительно, с высокой скоростью, хотел повернуть, однако потерял контроль и врезался в тротуар. Отмечается, что речь идет об автомобиле марки Mercedes с эстонскими номерами.
Ранее в полиции сообщили о задержании водителя автомобиля, причем подчеркивалось, что пока нет свидетельств того, что наезд был совершен по политическим или религиозным мотивам.