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В Берлине начали расследование после наезда автомобиля на толпу людей
Криминальная полиция Берлина ведет расследование в отношении 24-летнего водителя автомобиля, наехавшего на группу людей, по подозрению в покушении на убийство и РИА Новости, 26.07.2020
2020-07-26T16:36
берлин (город)
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РИА Новости
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берлин (город), в мире

В Берлине начали расследование после наезда автомобиля на толпу людей

16:36 26.07.2020
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© REUTERS / Fabrizio BenschАвтомобиль съехал с дороги и выехал на тротуар рядом с Харденбергплатц в районе Шарлоттенбург в Берлине
Автомобиль съехал с дороги и выехал на тротуар рядом с Харденбергплатц в районе Шарлоттенбург в Берлине
© REUTERS / Fabrizio Bensch
Автомобиль съехал с дороги и выехал на тротуар рядом с Харденбергплатц в районе Шарлоттенбург в Берлине
МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Криминальная полиция Берлина ведет расследование в отношении 24-летнего водителя автомобиля, наехавшего на группу людей, по подозрению в покушении на убийство и в опасном вмешательстве в дорожное движение, говорится в сообщении берлинской полиции.
В воскресенье утром легковой автомобиль съехал с дороги и наехал на группу людей в Берлине, в результате инцидента пострадали не менее семи человек. На место прибыли 60 сотрудников пожарной службы, были задействованы спасательные вертолеты.
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"Криминальная полиция ведет в отношении 24-летнего водителя, который сегодня утром ранил семь человек на Харденбергплатц, расследование по подозрению в покушении на убийство и в опасном вмешательстве в дорожное движение", - сообщила полиция Берлина в Twitter.
В то же время местная пресса информирует, что, по словам представителя полиции, водитель автомобиля, ехавший, предположительно, с высокой скоростью, хотел повернуть, однако потерял контроль и врезался в тротуар. Отмечается, что речь идет об автомобиле марки Mercedes с эстонскими номерами.
Ранее в полиции сообщили о задержании водителя автомобиля, причем подчеркивалось, что пока нет свидетельств того, что наезд был совершен по политическим или религиозным мотивам.
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